LA BUONA "NOVELLA" – BIANCA GUACCERO IN LOVE CON FABRIZIO MORO? (LA VERSIONE DELLA CONDUTTRICE) - E' TORNATO IL SERENO TRA MAHMOOD E L'AMICO DEL CUORE LORENZO TOBIA MARCUCCI – VALERIA GOLINO NEL RUOLO DELLA “PIU’ CORNUTA” DELLA STORIA – PAOLO BONOLIS PRESTO NONNO? -E POI ALBERTO URSO, GIANNA NANNINI E LA EX TRONISTA HA TROVATO IL SUO… SOLE - VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000

fabrizio moro bianca guaccero

DETTO FATTO?

Fabrizio Moro su Instagram non risponde alle domande dei fan che vogliono sapere se é vero il flirt con Bianca Guaccero.Tutto è iniziato durante una puntata dello show pomeridiano "Detto Fatto", dove Jonathan Kashanian ha chiesto alla conduttrice, la Guaccero appunto:“Stai facendo la vaga, perché non sai dove voglio arrivare? Come vi siete conosciuti con Fabrizio Moro? Qualcosa non quadra, c’è stato un flirt? Non mentire, mi sono informato agli alti piani!“. La conduttrice ha detto che hanno solo cantato una canzone insieme....

Per Urso “sorge” un nuovo album

fabrizio moro bianca guaccero

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Il Sole ad Est, Alberto Urso vuole ringraziare i fan per questo progetto: «Non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est la mia carriera è appena all’alba, ma il mio amore per la musica e l’affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l’energia per lavorare a questo nuovo progetto».

A volte ritornano

E' tornato il sereno tra Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo con la canzone "Soldi" e l'amico del cuore Lorenzo Tobia Marcucci dopo la sfuriata di alcuni mesi fa a causa, pare, di un terzo incomodo. Ora, di nuovo, sono spesso insieme, ma il cantante non ha mai voluto chiarire la natura del loro rapporto. Adesso il cantante é in tour in Europa con tanto di concerto al Parlamento Europeo, guidato dal presidente David Sassoli.

Gianna Nannini tra album e concerti

bianca guaccero

È uscito La differenza, il nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa l’omonimo album di inediti che arriverà il 15 novembre, a distanza di due anni da Amore gigante. Il 19 ottobre Gianna Nannini ha ritirato al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco 2019, il riconoscimento assegnato dal 1974 agli artisti che hanno dato un contributo significativo alla canzone d’autore. E poi ancora, il 30 maggio 2020 la Nannini tornerà live in Italia con un grande concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Ginger Bio Bottega, il ginger da premio

mahmood tobia

Alla fiera Hotel 2019 di Bolzano, Ginger Bio Bottega ha vinto il Sustainability Award nella categoria bevande, un premio riservato a prodotti e progetti che spiccano per la propria vocazione sostenibile. Ginger Bio (sopra, la bottiglia e il riconoscimento) è stato premiato sia per le caratteristiche del prodotto, biologico e al tempo stesso innovativo, sia per l’impegno di Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega che ha investito e continua ad investire nella sostenibilità.

Giulia Cavaglià ha trovato il suo... Sole

Dopo che il fidanzato, il corteggiatore Manuel Galiano l’ha tradita, Giulia Cavaglià - ex tronista di Uomini e Donne - si è legata ad un nuovo ragazzo, lo youtuber Francesco Sole, visto anche di fianco a Belen Rodriguez alla conduzione di Tù sì que vales. I due hanno ufficializzato la loro relazione con un video su Instagram, e Giulia ha anche postato la foto di un mazzo di fiori ricevuto da Sole.

mahmood

La Golino è “la più cornuta della storia”

Valeria Golino ospite d’onore all’Istituto francese Grenoble per l’anteprima nazionale di Dernier Amour, che racconta le vicende sentimentali di Casanova. In Dernier amour, il regista francese Benoit Jacquot le ha affidato il ruolo del soprano Teresa Cornelys, primo amore del libertino veneziano. «È la più cornuta della storia», ironizza la Golino.

Con Bozzetti al Business Forum

Grande successo per il primo “Italy Business Forum” che è stato organizzato dall’imprenditore Giovanni Bozzetti insieme al Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti all’Hotel Principe di Savoia di Milano. Il Forum ha visto la firma di un accordo per l’esportazione di prodotti italiani negli Emirati.

mahmood.

Bonolis Nonno

Paolo Bonolis è volato negli Usa per il matrimonio del figlio Stefano. Con una cerimonia che si è svolta a Long Island, il primogenito di Bonolis ha sposato la sua fidanzata americana Candice Hansen. E Paolo, sui social, ha scritto una battuta «Il primo si è sposato. Uno di cinque». Della serie, fuori uno, adesso tocca agli altri! Stefano, che vive da sempre a New York, è nato da Paolo e dalla prima moglie - la psicologa americana Diane Zoeller - e hanno un’altra figlia, Martina. Paolo ha avuto altri tre figli dalla seconda moglie Sonia Bruganelli: Adele, Silvia e Davide, tutti presenti alla cerimonia. Alla fine di questa, qualcuno dei presenti ha sentito dire dagli sposi, «Ora vogliamo un bambino». Per la gioia di Paolo Bonolis, presto nonno?

Mammina Cara

valeria golino

Fino al 27 ottobre, al Teatro Flaiano di Roma, Mirca Viola in veste di produttrice porta in scena una piece teatrale dal titolo Silence, con un protagonista speciale: suo figlio Nicholas Gallo, avuto dall’ex marito il produttore Enzo Gallo. Nel 1987 Mirca perse la corona di Miss Italia proprio perché il regolamento prevedeva che le miss non fossero sposate o madri. Insieme a Nicholas, nella piece, ci sono Antonello Fassari e Alessia Piovan.

Movimento's

valeria golino 1

Si è svolta la premiazione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania, al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia. Ideato e prodotto da Valeria della Rocca, quest’anno il Galà è stato presentato dall’attore Maurizio Casagrande, accompagnato dalla madrina Violante Placido. Undici i film in concorso. Tra i protagonisti di questa edizione, i registi Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi, con la commedia Mò Vi Mento - Lira di Achille. I registi Capobianco e Gagliardi sono riusciti a portare con Mò Vi Mento – Lira di Achille le bellezze e il folklore della Campania in tutta Italia.

La famosa signora , erede di un impero, é l'amante da tempo di un importante dirigente televisivo che ha il vizio di farsi mandare foto intime nei momenti meno appropriati: lei é a cena, lui la messaggia chiedendole di andare in bagno a farsi uno scatto hard e lei puntualmente esegue.....

bianca guaccero 8 bianca guaccero ventola guaccero mahmood mahmood. bianca guaccero bianca guaccero giovanni ciacci bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero giovanni ciacci bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero alessandra comazzi bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero bianca guaccero salvo sottile bianca guaccero 2