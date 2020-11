LA BUONA "NOVELLA" – GIULIA DE LELLIS È INCAZZATA CON IL SUO EX ANDREA DAMANTE CHE L’AVREBBE TRADITA CON ALCUNE AMICHE. ALLA INFLUENCER É STATO ATTRIBUITO UN FLIRT (INESISTENTE) CON IL RAMPOLLO BERETTA, AMICO DEL SUO EX – BARBARA D’URSO DEMOLISCE AMEDEO GORIA DAVANTI AL FIGLIO: "TUO PADRE ERA UN UOMO CHE TRADIVA LA MOGLIE. NON MI FATE INNERVOSIRE…” IL MODELLO TEDESCO DENNIS SCHALLER SAREBBE IL PADRE DI LOREN DEL SANTO, IL FIGLIO DI LORY DEL SANTO – IL PACCO DI CR7…

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

giulia de lellis

Giulia De Lellis è arrabbiatissima con il suo ex Andrea Damante e, dopo alcune dichiarazioni di lui, ha così risposto:“Visto che sono tornata sull’argomento faccio al volo chiarezza perché secondo me non sono stata molto chiara. E a me non piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una gravissima mancanza di rispetto. Io per prima l’ho subito sulla mia pelle e non lo farei mai a nessuno, neanche al mio peggior nemico.

E soprattutto con un amico… io!”. Si riferisce al fatto che Damante l’ha tradita con alcune amiche e che lei non farebbe mai la stessa cosa. Le é stato attribuito un flirt (inesistente) con Carlo Gusalli Beretta, amico del suo ex...

giulia de lellis venezia

Il modello tedesco Dennis Schaller sarebbe il padre di Loren Del Santo, il figlio di Lory Del Santo. A rivelarlo è stata lei stessa, confermando le voci che giravano già da tempo in rete. Il ragazzo scomparso prematuramente ad agosto del 2019 soffriva di anedonia e si è tolto la vita. Pare che Schaller non si sia mai interessato al figlio.

giulia de lellis andrea damante

Il GF Vip ha confermato i sospetti che aleggiavano sull’omosessualità svelando il “segreto di Pulcinella” di Gabriel Garko. Tutti hanno avuto qualcosa da dire o da svelare al riguardo. Da ultimo, arriva la testimonianza di Gabriele Rossi, l’ex compagno storico dell’attore. Rossi ha preso parte a Live non è la D’Urso per raccontare la sua storia d’amore con l’attore. Storia divisa in due: a diciannove anni Gabriele e Garko ebbero una liason durate sei mesi, dieci anni dopo é ricominciata per finire di nuovo.

Una cantante incompresa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo il “grande” successo del singolo “Troya”, Stefania Orlando ci riprova con “Babilonia” in uscita il 6 novembre. Pare che all’inizio la canzone dovesse intitolarsi “Il Grande Bordello”.

andrea damante e giulia de lellis

Ancora a proposito del fatto che Amedeo Goria ha definito la figlia Guenda (eliminata) dal GFVip, bipolare. “Ha avuto un’uscita infelice, ma c’è da dire che Guenda è una persona molto complessa. Papà è un “casanova”, gestisce con più difficoltà la complessità” – ha detto Gian Amedeo volendo giustificara il papà. Questo ha fatto incacchiare Barbara D’Urso che lo ha ripreso: “Tuo padre era un uomo che tradiva la moglie. Non mi fate innervosire, io sono una donna sola in mezzo a due uomini ora, non dire “casanova”.

carlo beretta

Rissa sfiorata sul set de L’ombra di Caravaggio tra Riccardo Scamarcio e Brenno Placido, il figlio del regista Michele. Durante le riprese i due sono quasi finiti alle mani e si sono rese necessarie le maestranze per separarli, prima che la situazione precipitasse. Motivo della lite? Scamarcio si era permesso di sbeffeggiare Brenno, figlio di Placido, che non ricordava una battuta.

Tornato negativo dopo la positività al Coronavirus, e la minchiata social sui tamponi, Cristiano Ronaldo è tornato soprattutto decisivo per la Juventus, con due goal fondamentali per affondare le resistenze dello Spezia, ieri pomeriggio. Per i fan, tanto di strip in panchina e mutande griffate che mostravano tanta abbondanza. «Se l’Ambrogino d’oro sarà assegnato ai Ferragnez o ad altri soggetti che rappresentano modelli diseducativi per i giovani, il Codacons presenterà ricorso al Tar. E per la prima volta, il riconoscimento conferito dal Comune di Milano finirà dinanzi alla giustizia», Questo il Codacons ha scritto al sindaco Giuseppe Sala e a tutti i consiglieri comunali di Milano.

carlo beretta 2

Per tale motivo il Codacons ha scritto al sindaco Giuseppe Sala e a tutti i consiglieri comunali di Milano. Grazie a La Vita davanti a Sè del figlio Edoardo Ponti, tra due settimane su Netflix, l’86enne Sophia Loren ( nella parte che giá fu di Simone Signoret) potrebbe battere un paio di record epocali.

Premio Oscar nel 1962 grazie a La Ciociara (prima attrice a riuscirci con un film in lingua straniera), la Loren venne poi nominata nel 1965 grazie a “Matrimonio all’italiana”.Questo vuol dire che se Sophia dovesse essere nominata come miglior attrice protagonista agli Oscar del 2021, riuscirebbe nell’impresa 56 anni dopo l’ultima volta.

amedeo goria con il figlio dalla d'urso

Continua con sempre più successo il tributo a Giovanni Gastel. Da Barack Obama a Marco Pannella, da Germano Celant a Ettore Sottsass, da Bebe Vio a Luciana Littizzetto, da Monica Bellucci a Miriam Leone, da Vasco Rossi a Tiziano Ferro e molti altri.

Al MAXXI, in prima assoluta, oltre 200 “ritratti dell’anima” del maestro fotografo alle persone che più lo hanno colpito.Giovanni Gastel si svela nella sua più intima autenticità e consacra il “ritratto” opera artistica d’eccellenza. Gastel restituisce valore all’uomo e dignità al soggetto autonomo e, attraverso i suoi 200 ritratti in mostra, documenta una parte importante del suo lavoro d’artista in oltre quarant’anni di attività.«Fotografare è una necessità e non un lavoro. Rendere eterno un “incontro” tra due anime, mi incanta e mi fa sentire parte di un tutto».

guenda goria con il padre amedeo foto di bacco

CR7

Modelle, attrici, artisti, operatori del settore, vip, cantanti, musicisti, politici, giornalisti, designer, cuochi fanno parte del caleidoscopio di fotografie esposte senza un ordine preciso, o un’appartenenza ad un determinato settore o categoria. Come lo stesso Gastel afferma: «The people I like racconta il mio mondo, le persone che mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato, toccato l’anima». Esce ora il libro “Dare del tu alla Bellezza” scritto con Davide Rondoni. In televisione ha fatto capire di avere le “misure” di un attore hard, ma l’ex storica ci dice che lo sportivo è normodotato...

amedeo goria foto di bacco amedeo goria