Ivan Rota per Novella2000 – www.novella2000.it

Paola Caruso ha dato il meglio di se rivolgendosi al suo ex Moreno Merlo: “Vogliamo parlare del gossip che è uscito su di te su internet? DEi tuoi dubbi gusti. (Qui si digerisce ai rumors riguardo la ventilata bisessualità di Merlo).Io ho beneficiato di te? Però quando sono finiti i soldi non ti si è alzato nemmeno più quello. […] Io sono Ivana Trump? Tu sei uno sfigato che fa schifo. Sei uno sciacallo che mangia i resti, anzi una sciacalla”. La guerra continua nei salotti televisivi in una escalation trash mai vista...

E se Elena Boschi fosse la dama di picche della politica italiana? Lei che conosce bene il segreto delle tre carte…Fa fa gli occhi languidi a destra e a sinistra. E non solo nel palco reale del Teatro San Carlo dove è stata accolta come una gran dama. Per la Prima della stagione Lirica. Due anni fa si presentò, sempre alla Prima, da Ministro delle Riforme accompagnata da una corte ossequiante. Adesso in lungo griffato Prada, con seguito striminzito di cortigiani. Si è sottratta al dinner placè servito nel foyer del teatro in mezzo ad autorità, imprenditori e dame della Napoli bene. Solo una questione di cura dimagrante??Tra i look più ammirati quello della conduttrice televisiva Veronica Maya e della scrittrice e marchesa Januaria Piromallo. Il notaio Sergio Cappelli in smoking Isaia con scritta glitter “Non amo le dame di picche. Solo di cuori"

Si intitola “DI cosa siamo capaci” il brano di Niccoló Agliardi interpretato con Vanessa Incontrada. Ci dice il cantautore: ”La grande conquista dei miei 40 anni è stata guardarmi attorno e senza troppi cerimoniali, ammettere a me stesso che va tutto bene. Accorgermi che molte delle persone che ho incontrato a 20 anni ci sono ancora e che grazie a quel po’ di esperienza maturata, quelle che ho scelto - in seguito- di avere accanto si sono dimostrate quelle giuste. Di cosa siamo capaci è la fotografia del mio “adesso”. E l’ho voluta condividere con Vanessa che è una stupenda amica, madre, sorella e donna coraggiosa.”

Si è svolto a Roma l’elegante e divertente GRAN BALLO DI NATALE in Costume dell’800 organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca, all’interno del meraviglioso spazio ESPOSIZIONI del PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI . Protagonista della serata è stata la bella attrice russa Daria Baykalova che abbiamo visto in televisione nella fiction Mediaset “L’Onore e il rispetto”, nella serie su "Coco Chanel" e che vedremo da gennaio nella serie tv Sky di Paolo Sorrentino “The New Pope”. Daria Baykalova ha indossato un meraviglioso costume ottocentesco dorato, realizzato dalla costumista Paola Cozzoli.

Novità in vista per il maestro Stefano Mainetti.. legato alla grande attrice Elena Sofia Ricci.E' giunta da pochi giorni l'ufficialità che Stefano, tra i più accreditati compositori italiani, dalla poliedrica esperienza internazionale, ha assunto, per titoli e meriti, l’incarico di docente di Composizione per la Musica Applicata alle Immagini presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.“E’ un incarico che ho accettato con grande piacere e che mi onora" - ha dichiarato a caldo Mainetti - "sia per il prestigio che il Conservatorio di Santa Cecilia si è guadagnato in Italia e nel mondo, sia per gli illustri Maestri che mi hanno preceduto, nel rispetto dei quali proseguirò l’insegnamento di quest’arte che è sempre stata una mia grande passione”

Novità per il “Grande Fratello Vip”: sarebbero pronti a entrare nella casa Fabio Testi, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, l’egittologo già visto all’ “Isola Dei Famosi”, e Paola Di Benedetto. Si sussurra sulla possibile presenza di Gabriele Rossi , caro amico di Gabriel Garko,che vivrebbe per la seconda volta l’esperienza nella casa piú spiata d’Italia.

L’attore hard Max Felicitas ha affermato che amerebbe passare una serata con Carmen Di Pietro. La showgirl si é detta disponibile, ma alla fine l’incontro non é avvenuto. Allora ha pensato a Lory Del Santo e ha fatto un appello a Piero Chiambretti, del quale é stato ospite anni orsono, per andare a fare la proposta in diretta al programma “La Repubblica delle Donne”. Pierino farà da cupido?

Ma é vera oppure no la telenovelas che vede protagonista Kiko Nalli e Ambra Lomdardo? Ora Annarita Cipollari, sorella della “vamp” Tina, ex moglie di Kikò, si é messa a parlare e ha detto che Ambra proprio non le piace e che da tempo non vede Kikò. Tra quanto torneranno insieme?

Mai scherzare troppo. Bianca Guaccero, durante una puntata di “Detto Fatto”, ha dichiarato di avere un capezzolo solo. Apriti cielo: web impazzito e titoli sui giornali piú importanti. La conduttrice é rimasta di sasso e ha subito precisato che si trattava solo di una battuta ironica

Grande charity a Palazzo Parigi a Milano con un gala dinner organizzato dall’associazione “Ascolta e Vivi Onlus” a favore dei bambini con problemi di udito. Nel corso della serata, recital di Mauro Masé che ha fatto rivivere ,cantando, il mitico Lucio Battisti. I gemelli William e Nicholas Lapresa detti I Lapresatwins

Hanno iniziato da fotomodelli per un piccolo marchio, dopo poco hanno avuto un grande riscontro poiché essendo comunque seguiti da poche persone, ,appena 4mila, facevano già gli eventi dove arrivavano 200/300 persone per fare la foto con loro e comprare la felpa del marchio che ci sponsorizzava . Così hanno deciso di mettere la loro creatività su un’altro social , ovvero, tiktok.Nell’ultimo periodo hanno fatto anche un servizio sul telegiornale su Rai 1 che li ha decretato i tiktoker con l’engagement più alto in Italia. Sono i gemelli Nicholas e William Lapresa.

Cocktail di Natale a Milano allo Chateau Monfort organizzato da Daniela Iavarone. É stato presentato da Gianluca Bauzano e Mario Iavarone il libro di Silvana Giacobini “La Schiava Bianca”. Inoltre é stato consegnato il Premio alla Carriera alla grande giornalista Rai Daniela Cuzzolin Oberosler. Cena a buffet e champagne a gogó.

Chi é quell’attore che sta stalkerizzando un collega sposato che non ne vuole proprio sapere di lui? Un’aiutino: appena beve, bacia gli amici...

Da https://www.tgcom24.mediaset.it/

Nell'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso", Paola Caruso e l'ex fidanzato Moreno Merlo sono stati protagonisti di un acceso dibattito. Durante la pubblicità, però, gli animi si erano scaldati ancora di più e sono volate accuse pesantissime. A "Pomeriggio Cinque" Barbara d'Urso ha mostrato il fuorionda in cui il ragazzo si scaglia contro Paola: "Non sai fare nulla, hai venduto la gravidanza e tuo figlio in tv"

La Caruso è mamma del piccolo Michelelino, nato lo scorso marzo dalla relazione con Francesco Caserta. Archiviata la storia con il papà del bimbo, Paola sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Moreno. La showgirl aveva ufficializzato la storia a settembre e il ragazzo era diventato una presenza costante della sua famiglia. La Caruso era sicura che fosse l'uomo giusto e lo aveva anche voluto in prima fila al battesimo del figlio.

Qualcosa, però, non ha funzionato. La showgirl ha infatti accusato Moreno di averla utilizzata solo per soldi e visibilità, mentre lui ha mostrato un referto medico che proverebbe le violenze da parte della Caruso. I due si sono rivisti nell'ascensore di "Live - Non è la d'Urso", ma non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Nel fuorionda il ragazzo la accusa di pensare solo alla notorietà e non al bene del bambino: "Sei una poverina e sei anche madre. Non sai fare niente e campi raccontando i cavoli tuoi in giro. Hai venduto la gravidanza e tuo figlio, devi andare a lavorare".

Da today.it

Ha collezionato 24mila like in poche ore la foto di Enrico Nigiotti a petto nudo sul letto. Domenica mattina, pochi minuti dopo il risveglio, il cantante toscano si è immortalato con la testa ancora sul cuscino aizzando i complimenti dei fan. Tra questi c'è anche quello della collega Emma Marrone. Tanto che sono in molti ad ipotizzare una love story.

"La sera leoni, la mattina...", scrive Nigiotti a corredo dello scatto. Ed Emma non si lascia scappare l'occasione: "Boni, per te va bene boni", risponde, aggiungendo tante emoticon con gli occhi a cuoricino. Anche la cantante salentina, insomma, racconta di avere un debole per l'artista toscano, tanto talentuoso quanto affascinante.

Solo amicizia tra Emma ed Enrico oppure c'è qualcosa di più? La spontaneità con cui i due scherzano pubblicamente lascia intendere che non ci sia qualcosa da nascondere. Già quest'estate, infatti, lui si era lasciato andare ad un commento bollente sotto ad una foto in bikini pubblicata su Instagram dall'ex allieva di 'Amici'. "Sexbomb", aveva scritto Nigiotti. Insomma, una 'corrispondenza d'amorosi sensi' che colpisce soprattutto perché entrambi sono (almeno ufficialmente) single.

