Sarah Jessica Parker ha ribadito l’intenzione di tornare sul set per girare Hocus Pocus 2 per Disney Plus.Bette Midler è da anni salita sul carro del sequel, avendo battagliato su un eventuale capitolo 2 senza le sue protagoniste originali, con Kathy Najimy felicissima di tornare ad interpretare la sua Mary Sanderson.27 anni dopo il cult diretto da Kenny Ortega, che inizialmente fece flop in sala, Hocus Pocus potrebbe finalmente veder risorgere le mitiche sorelle Sanderson.

Non é ancora estate, ma già si spoglia per la gioia dei suoi fan: Gabriel Garko e la sua storia su instagram hanno fatto impazzire tutti. Stiamo parlando di uno scatto che ritrae l’attore senza niente addosso pronto a farsi la doccia. Uno scorcio di corpo nudo e dei suoi addominali perfetti ci hanno subito intrigato...

Gaia Gozzi, la tosta vincitrice dell'ultima edizione di "Amici" e ora protagonista di "Amici Special" condotto sempre da Maria De Filippi sarebbe fidanzata con Daniele Dezi, produttore noto per le collaborazioni con Achille Lauro e Coez. E' conosciuto anche per far parte del duo Frenetik e Orange3 con Daniele Mungari.

Incredibile la somiglianza tra Mahmood e Luigi Di Maio : basta confrontare le loro foto che salta subito all'occhio il fatto che il vincitore del Festival di Sanremo e il ministro degli affari esteri siano due gocce d'acqua...

Chiara Ferragni ha scritto queste parole su Instagram: "Ora e per sempre sono solidale con la gente di colore nella lunga lotta contro il razzismo e la supremazia bianca e per la pace e l'accettazione..." Un follower ha commentato con un pollice verso e la blogger si é adirata e ha risposto:" Non ho bisogno di followers che non sono d'accordo con ciò che ho detto.Per favore toglimi il follow". Peperina.

Ancora sulla crisi tra Stefano di Martino e Belen Rodriguez. La mamma di Belen ha smesso di seguire Stefano sui social e il fratello di Belen, Jeremias, gli lancia frecciatine via web. Inoltre Stefano Di Martino ha messo diversi like su Instagram alla sua ex Emma Marrone, cosa che avrebbe infastidito Belen. Molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile...

In molti su Twitter ha notato che il nuovo brand di moda dell'ex tronista Nilufar Addati comprenderebbe capi di abbigliamento che arrivano solo alla taglia 44 escudendo quindi le donne in carne. Una ex fan le ha risposto:" Non capisco perché nessuno si caga le ragazze dalla 46 in su. Noi andiamo in giro con le buste della spazzatura addosso?"

Pazza d'amore: chi tiene più Clizia Incorvaia che ha addirittura raccontato della sua prima notte di sesso con Paolo Ciavarro senza censure:" Cosa abbiamo fatto in questa prima notte di "nozze"? Fuochi e fiamme. Ragazzi, dopo mesi di attesa abbiamo fatto, come si dice? Un no-stop....Io dal primo bacio ho capito che tra noi c'erano una connessione e una chimica pazzesca... A Paolo diamo 10 e lode..." E bravo Paolino!

E chi lo poteva pensare: anche nel passato di Sergio Rubini c'è un film erotico in cui si innamora improbabilmente di Valeria D'Obici. Si tratta di "Desiderando Giulia" con una nudissima Serena Grandi. Il film viene trasmesso in tv in una versione molto tagliata...

Chi è quel conduttore che non può più metter piede in una zona di Milano perchè ha litigato con il capo di una baby gang con cui era fidanzato?

