Traduzione dell’articolo di Daniel Bates per www.dailymail.co.uk

ACCORDO TRA James DeaN E IL SUO AMANTE

James Dean fu ricattato per pagare un ex amante poco prima della sua grande occasione perché era terrorizzato dall'idea di essere scoperto come gay. Un nuovo libro rivela che la leggenda del cinema pagò 800 dollari a Rogers Brackett nel 1954, pochi giorni prima della prima di East of Eden, in un accordo rimasto segreto per 70 anni.

Dean consegnò il denaro anche se pensava che Brackett, un anziano e ricco dirigente pubblicitario, lo avesse sfruttato sessualmente durante la loro relazione durata un anno.

Secondo l'autore Jason Colavito, Dean si infuriò e sbottò: “Non sapevo che fosse la donna a pagare, pensavo fosse il contrario”. In Jimmy: The Secret Life of James Dean, in uscita martedì, Colavito scrive che la reputazione di Dean avrebbe potuto essere distrutta a causa dell'omofobia dilagante nell'America degli anni Cinquanta.

james dean

Così pagò l'equivalente di 14.500 dollari di oggi per evitare uno “scandalo pubblico” e farlo sparire. Colavito ha dichiarato al DailyMail.com: “Nella corrispondenza e nelle conversazioni tra il team di Brackett e quello di Dean è implicita la minaccia che la causa possa diventare pubblica, cosa che sia Brackett che Dean sapevano avrebbe distrutto la carriera di Dean”.

La morte prematura di Dean, avvenuta nel 1955 all'età di 24 anni, lo ha trasformato in un'icona tragica, ma ha fatto sì che il suo mito - e l'interesse per la sua vita - sia rimasto vivo decenni dopo la sua scomparsa.

Incontrò Brackett dopo aver abbandonato l'UCLA nel 1951 ed essersi trasferito a Santa Monica, dove era talmente al verde da non potersi permettere l'affitto. Grazie a un amico, ottenne un lavoro come parcheggiatore accanto agli studi della CBS, dove conobbe Brackett, che all'epoca lavorava presso l'agenzia pubblicitaria Foote, Cone & Belding, lo studio che produceva il radiodramma settimanale pomeridiano della CBS Alias Jane Doe, incentrato su una giornalista di riviste sotto copertura.

Rogers Brackett - AMANTE DI JAMES DEAN

Nonostante fosse alto e bello, Brackett rimase “colpito dalla bellezza dorata del giovane che prese le sue chiavi” e che si lasciò sfuggire di essere un attore. Si scambiarono i numeri e Brackett disse che avrebbe tenuto presente Dean per eventuali ruoli.

Ben presto Brackett si innamorò e offrì a Dean una parte in Alias Jane Doe nel luglio dello stesso anno. Dean apparve in quattro episodi e cominciò presto a sentirsi legato al suo nuovo fidanzato. Sebbene questi sentimenti spaventassero Dean, Brackett sbloccò qualcosa che Dean aveva tenuto così strettamente custodito che aveva minacciato di spezzarlo”, si legge nel libro.

Quando Brackett scoprì che Dean stava per diventare un senzatetto, “fece un azzardo” e gli chiese di trasferirsi a casa sua. Ma nonostante Brackett avesse aperto le porte a Dean, la sua arroganza fu la sua rovina: uno sceneggiatore disse che era “un veleno assoluto”.

