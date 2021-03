CADERE IN TEMPTATION – PIETRO DELLE PIANE CREA SCOMPIGLIO A “LIVE - NON È LA D’URSO”: “TEMPTATION ISLAND È UNO SHOW, NON È LA VITA, HO RECITATO UN RUOLO, CHE DOVEVO FARE?” – BARBARA D’URSO SI AGITA E GLISSA, DATO CHE, COME DAGO-RIVELATO, NEL SUO CONTRATTO C’È UNA CLAUSOLA CHE LE PROIBISCE DI PARLARE DELLE TRASMISSIONI DI MARIA DE FILIPPI. POI GLI AUTORI LE PREPARANO UNA PRECISAZIONE CHE LEI LEGGE CON IL TERRORE NEGLI OCCHI…

“Scusate, mi dicono che devo fare una precisazione importante“. Un solo riferimento fuori posto a Temptation Island ha creato un vero scompiglio a Live Non è la D’Urso. In scena ma, prima ancora, dietro le quinte. Ieri la conduttrice del programma domenicale di Canale5 si è infatti affrettata a prendere le distanze dalle affermazioni dell’attore Pietro Delle Piane, che poco prima aveva detto di aver “recitato” un ruolo nello show prodotto da Maria De Filippi.

Durante il momento delle ’sfere’, Delle Piane si era difeso con queste parole dall’accusa di non essersi comportato bene nel reality a cui aveva partecipato assieme alla compagna Antonella Elia:

“Temptation island è uno show, non è la vita. Io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare?“

E subito Barbara D’Urso aveva cercato cambiare argomento.

“Andiamo avanti. Facciamo un passo avanti, grazie…“.

Nel frattempo, però, ci risulta che le affermazioni legate specificamente a Temptation avessero creato agitazione in studio, e in particolare dietro le quinte. Il programma legato a Maria De Filippi non andava nominato. Non è un mistero, infatti, che Barbara D’urso non possa proferir parola nei suoi programmi degli show della collega Maria De Filippi. Quanto asserito da Pietro Delle Piane pare abbia fatto precipitare il direttore di rete in studio.

Poco più tardi, infatti, quando il pubblico considerava quelle frasi ormai archiviate, la conduttrice è tornata sull’argomento annunciando con una certa agitazione di dover fare una puntualizzazione importante. Guardando con insistenza al di là della telecamera, dove gli autori le avevano preparato una comunicazione, Barbara ha spiegato:

Scusatemi, perché mi dicono in questo momento che devo fare una precisazione importante, leggo. Prima Pietro Delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Tempation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma… Perché non è copionato. Ma questo lo sappiamo, infatti io ho tentato, appena ho sentito la parola Temptation Island, di dire: ‘Non parliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai‘. E quindi se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane“.

