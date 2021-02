LA CADUTA DEL GOVERNO? L'AVEVA "VISTA" PAOLO FOX: "L'11 FEBBRAIO C'E' STATA UNA FORTISSIMA CONCENTRAZIONE DI PIANETI IN ACQUARIO, ERA INEVITABILE CHE QUALCOSA CAMBIASSE. L'ANNO SCORSO MI AVEVANO ATTRIBUITO UNA PREVISIONE FAKE SUL 2020” - "LA MIA FAMIGLIA REAGI' MALISSIMO QUANDO DISSI CHE AVREI VOLUTO STUDIARE ASTROLOGIA: A QUEI TEMPI IL SOGNO ERA AVERE UN FIGLIO IN BANCA, O AVVOCATO. MA IO NON AVREI RESISTITO DIETRO UNA SCRIVANIA - QUANDO MI INCONTRA GLI UOMINI MI CHIEDONO DEL LAVORO, LE DONNE..."

Paolo Fox è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino.

Paolo Fox ha parlato un po' di se: "Con la notte ho una confidenza speciale, la notte ci fa vedere le stelle e io ci lavoro. Il mio rapporto con l'oroscopo? E' nato come una passione contraria, volevo sfatare il mondo degli oroscopi, non ci credevo, poi invece sono rimasto coinvolto.

Parlo di quaranta anni fa. A sedici ho iniziato a studiare astrologia, non pensavo diventasse una cosa così importante nella mia vita, sono sincero. Quando avevo sedici anni io c'erano le prime televisioni private, non era neanche immaginabile l'idea di fare carriera con l'oroscopo. Era una vera passione la mia.

Il mio motto è sempre 'non ci credete, verificate', perché è quello che faccio sempre, quando faccio gli oroscopi, parlo in televisione. Capita spesso che se un segno è forte, nell'anno in cui quel segno è valorizzato, personaggi di quel segno spiccano. L'anno scorso era fortunato per la Vergine e i primi due classificati a Sanremo erano Vergine. Amadeus è Vergine, ha fatto un successone e lo rifarà adesso con Sanremo. Dall'anno scorso questo segno va forte. Draghi è della Vergine. Quando capitano tante coincidenze di questo genere, un pensierino uno se lo fa".

Paolo Fox, nel suo libro dedicato all'oroscopo del 2021, ha scritto che tra l'undici e il dodici in Italia qualcosa in Italia sarebbe cambiato. E in effetti è cambiato il Governo: "Grazie per averlo ricordato. L'anno scorso mi hanno attribuito una previsione che non avevo mai fatto sul 2020. Un fake. Questa invece l'ho fatta, l'ho scritta. L'undici c'è stata una fortissima concentrazione di pianeti in acquario, era inevitabile che qualcosa cambiasse, e sta cambiando ancora in tutto il mondo. Le vicende che stiamo passando stanno cambiando il nostro approccio alla vita. Stiamo vivendo una trasformazione importante, anche tecnologica e ambientalista".

Sul primo oroscopo: "Facevo il liceo classico, utilizzavo come cavie tutti i miei compagni di scuola, ancora ricordo i loro segni zodiacali. Lì sperimentai tutta la situazione, poi andai avanti leggendo dei libri, facendo tante verifiche, l'ho sempre fatto in maniera molto spontanea e corretta, e infatti penso che se aiuti una persona con l'oroscopo poi bene o male anche tu sarai aiutato. Senza dimenticare che c'è anche chi è contrario agli oroscopi e non ama l'astrologia. Non voglio imporre nulla a nessuno".

Sul Paolo Fox bambino: "Non ero il primo della classe, ero molto riservato, cosa che sono anche adesso. Non rilascio interviste a destra e a manca, sono molto umile e riservato e dico sempre che la solitudine che oggi sembra essere disprezzata, quando è sana, ti permette di capire meglio quello che vuoi e di stare meglio con gli altri".

Sul rapporto con i social: "L'impatto che stanno avendo sulla nostra vita non mi piace. E infatti per ora io non sto sui social. Gli hater? Esistono nel momento in cui sei in tv, tra invidia, voglia di fare polemiche, quelli ci sono sempre. Il rapporto con la popolarità? Ho sempre avuto una vita abbastanza appartata e tranquilla. Quando esco e vado in giro la battuta sull'oroscopo me la fanno tutti, ma visto che non sono un mago, non voglio imporre nulla, le persone con me si comportano in un certo modo".

Sugli esordi in tv: "Ho iniziato con Fabrizio Frizzi nel 1998. Ho lavorato con Fabrizio Frizzi, fu lui a chiamarmi, Carlo Conti, Amadeus, Mara Venier, Giancarlo Magalli. Ho iniziato con Frizzi, ho un ricordo meraviglioso di Fabrizio, era una persona splendida. Ho avuto una carriera unica, non credo altri astrologi abbiano lavorato con tutti questi personaggioni. Per questo credo che entro nelle case della gente come se fossi un familiare, un parente. Diventi uno di casa, dopo tanti anni è inevitabile".

Su come la sua famiglia accolse l'idea di diventare astrologo: "Malissimo! Per me è sempre stato un hobby, avevo un altro lavoro, non ci pensavo a questa cosa. Però quando dovevo studiare e toglievo del tempo allo studio per leggere libri di astrologia, mia madre si arrabbiava. Poi però gli studi li ho finiti, sono stato bravo. C'era una visione diversa del mondo, all'epoca il sogno di ogni famiglia era avere un figlio che lavorasse in banca, o avvocato. Per fortuna non ho fatto un lavoro che non mi sarebbe piaciuto. Sono acquario, gli acquari sono spiriti libri, dietro una scrivania tutto il giorno non avrei resistito". e

Sul futuro: "Come sto? Piuttosto bene, devo fare i conti con delle scelte di vita, perché arriva un certo punto che nella vita devi pensare a cosa vuoi fare davvero. Vorrei fare un viaggio, muovermi, ma con questi problemi che ci sono penso che dovremo rimandarlo. Temporeggio".

Amore, lavoro, salute, soldi. Cosa gli chiedono gli italiani quando lo incontrano per strada: "Gli uomini mi chiedono del lavoro, le donne dell'amore. Gli uomini hanno un rapporto meno romantico, pensano molto alla carriera. Le donne invece spesso si trovano ingarbugliate in situazioni sentimentali particolari. Questa forse è l'unica cosa che non è cambiata negli ultimi quarant'anni. La donna forse ha una sensibilità superiore rispetto a un uomo".

