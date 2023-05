15 mag 2023 20:00

CAIRO HA IN MENTE DI COSTRUIRE UNA CORDATA ITALIANA PER RILEVARE MEDIASET? LA SMENTITA FLOSCIA DI URBANETTO DEL DAGO-SCOOP A “STRISCIA”: “È UN’INVENZIONE PURA. IO SONO NATO A MEDIASET, MI PIACEREBBE MOLTO, MA È DIFFICILE” (E’ UN’INVENZIONE O GLI PIACEREBBE?) - QUESTA SERA CAIRO RICEVERA’ DA STAFFELLI IL TAPIRO D’ORO (CON ORECCHINI) PER L’AFFAIRE GRUBER