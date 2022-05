CALCUTTA HA PICCHIATO DE LEO PER LA DONNA CHE HA FATTO CAUSA A MORGAN PER STALKING? SECONDO UN TESTIMONE DELLA RISSA DE LEO SI SAREBBE AVVICINATO A CALCUTTA E ALLA SUA FIDANZATA COMINCIANDO A INFASTIDIRLI PARLANDO DI MORGAN. LA FIDANZATA DELL’AUTORE DI “PESTO" È ANGELICA SCHIATTI, LA EX DI MORGAN (CHE HA DENUNCIATO IL CANTANTE PER STALKING). O, ALMENO, COSÌ DICEVA DE LEO, PRENDENDOLI IN GIRO. A QUEL PUNTO, CALCUTTA… - I POST (POI CANCELLATI) DI MORGAN E IL SILENZIO DI CALCUTTA

"Sono stati tre giorni bellissimi e se alla fine della festa un tizio alterato va a rompere i coglioni a un altro e quello gli dà una botta, cazzi loro". Questo il giudizio del testimone, rintracciato da MOW, che ha voluto rompere il silenzio e raccontare cosa sia accaduto al termine del MI AMI Festival, la manifestazione all'insegna della musica indie che ogni anno si tiene al Magnolia di Segrate, alle porte di Milano.

Un appuntamento fisso per orde di giovani e meno giovani che tradizionalmente segna l'inizio della bella stagione, ma che, questa volta si è concluso con notturne botte da orbi tra due cantautori che hanno partecipato all'evento.

E così oggi che la musica è finita non si parla d'altro: Francesco De Leo, ex frontman de L'Officina della Camomilla da anni dedito a una carriera solista, ha postato su Instagram una lunga storia in cui scrive che Calcutta gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto, minacciando anche una ragazza presente durante l'accaduto.

Le parole di De Leo sono molto pesanti e da stamani riecheggiano sul web senza trovare conferme né smentite o, se non altro, una ricostruzione attendibile dei fatti. Ebbene, siamo qui per riportarvi, dalle parole di un testimone oculare che ha preferito rimanere anonimo, come e perché questa rissa sia scoppiata. Spoiler: in qualche modo, c'entra anche Morgan...

La storia Ig con cui Francesco De Leo ha raccontato la rissa al termine del MI AMI Festival. Dunque, cos'è successo tra De Leo e Calcutta al termine del MI AMI?

Erano più o meno le 3 o le 4 del mattino quando De Leo si è avvicinato a Calcutta e alla sua fidanzata, cominciando a infastidirli parlando di Morgan.

...Di Morgan?

Sì, la fidanzata di Calcutta è la ex ragazza di Morgan. O, almeno, così diceva De Leo, prendendoli in giro.

Stiamo parlando della stessa ex che denunciato Morgan per stalking?

Sì, è quella storia lì. Ho capito che fosse lei perché ne avevo letto anche sui social di Morgan...

angelica schiatti

Oggi comunque quei post sono stati rimossi dal suo profilo. E soprattutto, la questione è un'altra: cosa diceva De Leo a Calcutta e fidanzata?

Onestamente non ricordo le parole esatte, ma per quello che posso dire, è stato De Leo, piuttosto fatto, a provocare la coppia tirando in ballo Morgan. A quel punto, Calcutta gli ha tirato un ceffone o un pugno, non so dirti. Sicuramente gli ha messo le mani in faccia, comunque.

Calcutta come Will Smith agli Oscar?

In un certo sì (ride, ndr). Diciamo che Calcutta è intervenuto perché quell'altro stava dando fastidio alla sua donna. La situazione, poi, non è che sia serenissima dato che tra lei e Morgan c'è una causa per stalking in ballo. De Leo, magari senza rendersene conto, ha proprio messo il dito nella piaga, provocando la reazione di Caclutta. Io poi ero lì coi miei amici, mi sono fatto i cazzi miei. Però oggi, non so se hai visto, Morgan ha postato su Instagram delle cose in solidarietà a De Leo...

Ora come ora non risultano post sul tema nel feed di Morgan...

Eh, li avrà cancellati. Ma meglio così, contenevano offese molte pesanti verso Calcutta. Cioè, magari Morgan voleva solo sfotterlo. Ma se qualcuno gli ha consigliato di levare quei post, ha fatto certamente bene.

Dopo questa ricostruzione, arriveranno (finalmente) conferme o smentite ufficiali? Morgan vorrà commentare l'accaduto? Come reagirà, se reagirà, Francesco De Leo "il provocatore", alle parole del nostro testimone? Ma soprattutto: avete già messo i pop corno nel microonde?

