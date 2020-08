CAMBIA CANALE, C'E' NUNZIA - L’EX MINISTRA DELL'AGRICOLTURA DE GIROLAMO CONDURRÀ UN TALK SHOW SU RAIUNO (SOLO UOMINI GLI OSPITI): "NON MI MANCA IL PALAZZO. ORA PORTO IN TV I MASCHI CONFUSI DI OGGI. ERO UNA GRAN ROMPISCATOLE, HO FATTO IMPAZZIRE IL POVERO SACCOMANNI MA SONO RIUSCITA A FARE PIÙ BATTAGLIE CON GILETTI CHE IN PARLAMENTO - PRIMA DI ME E FRANCESCO BOCCIA, GLI AMORI TRA POLITICI DI SCHIERAMENTI OPPOSTI ERANO SOLO CLANDESTINI…"

MARIA BERLINGUER per la Stampa

Nunzia De Girolamo in tv c'è stata per anni a difendere le ragioni del suo partito e soprattutto di Silvio Berlusconi in una memorabile puntata di Michele Santoro, presenti Marco Travaglio e Concita De Gregorio, sul caso Ruby, la «nipote» di Mubarak.

«Ero da sola in un contesto orribile, me la sono cavata e da allora hanno cominciato a invitarmi in tanti ma è stato Giovanni Minoli a farmi il complimento più bello: "Sei brava a fare politica ma in tv saresti un talento".

Quando ho scoperto di essere fuori dalle liste, ho avuto diverse proposte di cambiare partito, poi mi ha chiamato Massimo Giletti chiedendomi di collaborare con lui. Mi sono detta "perché no?". Il resto è venuto strada facendo, come canta Baglioni».

E il resto è la partecipazione a Ballando con le stelle e ora, da novembre, la conduzione di un talk show tutto suo su Raiuno, Ciao Maschio, un Harem 2.0 con ospiti solo maschili. Senza abbandonare Giletti con cui riprenderà da settembre perché il lavoro di inviato speciale le piace molto. Partiamo da Ballando.

Come l'ha convinta Milly Carlucci?

«Subito ho pensato ma sei matta? Poi la mia amica Annalisa Montaldo mi ha detto "Se vuoi davvero voltare pagina, buttati, è l'occasione giusta". Ho accettato la sfida pur non sapendo ballare.

È stata un'esperienza significativa da tanti punti di vista. Venivo da un partito che non era simpatico e ho avuto la giuria sempre contro ma il pubblico mi ha portato alla finale. Penso sia stata apprezzata la mia sincerità, l'aver accettato con umiltà di mettermi in gioco. Non so fingere, non so se è una qualità in politica ma lo è nella vita».

E suo marito (il democratico Francesco Boccia, attuale ministro degli Affari Regionali) come ha reagito?

«Francesco di tv non sa molto ma era divertito all'idea. Mi sembra contento della mia nuova vita, più sono occupata meglio è per lui»

Pochi politici passano alla tv, l'unico caso è Irene Pivetti

«È vero, di solito capita il contrario. Tanti giornalisti, anche bravi, hanno provato a fare politica con risultati abbastanza mediocri, salvo eccezioni. La politica è sempre più teatrale, social, simile allo spettacolo.

Inoltre a me piacciano le sfide. D'altronde anche quando io e Francesco ci siamo messi insieme abbiamo rotto un tabù. Siamo stati i primi. Non che non ci fossero amori tra politici di schieramenti opposti, ma restavano clandestini. Poi è stato il diluvio».

Rimpianti per la politica?

«La politica non la smetti, la passione resta sempre. Non mi manca affatto il palazzo, la cattiveria e la meschineria di alcuni compagni di viaggio. Sono stata fortunata, sono entrata in parlamento a 32 anni e a 36 ero ministro dell'Agricoltura.

Ero una gran rompiscatole, ho fatto impazzire il povero Saccomanni in difesa degli agricoltori e del made in Italy.

Ma sono riuscita a fare più battaglie con Giletti che in Parlamento. La politica è spesso frustrante per la lentezza dei processi. Non sono più tornata né in Parlamento né al ministero, quando chiudo una pagina è chiusa per sempre. Penso però di essermi conquistata una certa credibilità che mi è stata utile nel mio lavoro da inviata».

A chi è venuta l'idea di Ciao Maschio? Alla fine sarà questo il nome del programma?

«Stefano Coletta mi aveva contattato quando era ancora a Raitre. L'idea è mia e di Annalisa, il nome l'ha pensato Coletta. E penso che alla fine resterà. Andrà in onda il sabato alle 23,30, subito dopo Ballando.

Ogni settimana avremo tre ospiti, sceglieremo dei macrotemi, tipo il perdono, declinati in tutte le salse: il perdono di un padre, di un collega, di un tradimento Sarà un programma intimo ma legato all'attualità. Vogliamo sviscerare il mondo maschile che ultimamente non è un protagonista.

Il maschio è abbastanza frastornato, in difficoltà con donne diversissime dai modelli delle madri».

Inviterà anche politici?

«Sicuramente inviterò gli amici, speriamo restino tali anche dopo. Ma ci sarà un po' di tutto, Raiuno ha un pubblico famigliare».

E suo marito lo inviterà?

«Mai dire mai. Sono anni che ci chiedono di salire insieme su un palco o partecipare in coppia a un programma. Chissà, potrebbe essere l'occasione della vita».

