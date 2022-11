18 nov 2022 17:05

CAMBIO DI GUARDIA A MEDIASET – PER GIORNO RESTELLI, DIRETTORE DELLE RISORSE ARTISTICHE DEL BISCIONE, È ARRIVATA LA PENSIONE DOPO 40 ANNI IN AZIENDA: RIMARRÀ UN ALTRO ANNO PER “ADDESTRARE” IL SUCCESSORE – IL SITO “DAVIDEMAGGIO.IT” E' CERTO CHE IL RUOLO ANDRÀ A MARCO LEONARDI, EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI MEDIASET PREMIUM E PRIMA ANCORA DIRETTORE ACQUISIZIONE E VENDITA DIRITTI DEL GRUPPO DI COLOGNO…