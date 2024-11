CAMERON CON VISTA - DOPO 11 ANNI LONTANA DAGLI SCHERMI, CAMERON DIAZ TORNA A RECITARE NEL FILM "BACK IN ACTION" - L'ATTRICE AVEVA ABBANDONATO LE SCENE DOPO L'INIZIO DELLA RELAZIONE CON IL MUSICISTA BENJI MADDEN. I DUE SI SONO SPOSATI NEL 2015 E HANNO AVUTO DUE FIGLI: "MI SEMBRAVA CHE RIVENDICARE LA MIA VITA FOSSE LA COSA GIUSTA. NON MI IMPORTAVA L’OPINIONE DEGLI ALTRI, NON MI IMPORTAVA IL SUCCESSO, LE OFFERTE" - L'INTERPRETE DI "TUTTI PAZZI PER MARY" SAREBBE IN TRATTATIVA PER… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Simona Siri per www.lastampa.it

«Dopo tanto tempo per prima volta mi sono sentita viva». È la frase che Cameron Diaz dice nella prima immagine del trailer di Back in Action, film che arriva su Netflix il 17 gennaio, ma è una affermazione che potrebbe essere anche attribuita alla sua carriera. Dopo undici anni lontana dagli schermi la bionda attrice è infatti tornata al cinema con un film d’azione che la vede protagonista accanto a Jamie Foxx.

[...] L’abbandono delle scene risale al 2014 in coincidenza con l’incontro con Benji Madden – musicista della band Good Charlotte - sposato nel 2015 e da cui sono nati una bambina, Raddix, nel 2019, e il maschio Cardinal nel 2024. «Per me era semplicemente qualcosa che dovevo fare», ha detto di recente spiegando le motivazioni della sia scelta, fatta quando era ancora una delle attrici più pagate di Hollywood.

«Mi sembrava che rivendicare la mia vita fosse la cosa giusta. E davvero non mi importava di nient'altro. Non mi importava l’opinione degli altri, non mi importava il successo, le offerte, niente di tutto ciò avrebbe potuto farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita che volevo davvero avere. Si tratta davvero di: cosa ti appassiona? Per me è stato costruire la mia famiglia».

In questi anni si è dedicata a scrivere libri sulla salute e ha lanciato il marchio di vino biologico Avaline, concedendosi solo qualche ospitata televisiva per promuovere i suoi progetti – è stata sia al The Drew Barrymore Show che al RuPaul's Drag Race - e non mancando mai di parlare delle gioie della maternità e della felicità del suo matrimonio. Oggi, il ritorno sulle scene con un progetto che sembra perfetto per lei, ma che ha avuto già anche diversi problemi.

[...] Il ritorno di Diaz non si ferma invece a Back in Action. Secondo la rivista Variety l’attrice tornerà a dare la voce alla principessa Fiona in Shrek 5, con uscita prevista per il luglio 2026. Sarebbe anche in trattative per la commedia dark diretta da Jonah Hill, Outcome, come protagonista femminile accanto a Keanu Reeves e allo stesso Hill, mentre le voci di un sequel di The Holiday, commedia natalizia del 2006 con Kate Winslet, Jude Law e Jack Black diventata ormai un classico sembrano infondate. [...]

