Giuseppe Candela per Dagospia

diletta leotta

DA CAN A CAVALLI, NUOVO AMORE PER DILETTA LEOTTA?

Da Can a Cavalli. Si è conclusa la storia d'amore, per alcuni vera per altri no, tra Can Yaman e Diletta Leotta. L'attore è in rampa di lancio e lo vedremo sempre più spesso in serie italiane, la conduttrice è impegnata su Dazn, oltre che in radio e sui social. A Milano gira voce che la bella Diletta avrebbe iniziato una frequentazione con il noto modello Giacomo Cavalli. I due si seguono sui social e sarebbero stati visti insieme più volte nelle ultime settimane. Solo amici, un flirt passeggero o l'inizio di una nuova storia d'amore?

DANZA CON ME, SERENA ROSSI ALLA CONDUZIONE DELL'EVENTO CON ROBERTO BOLLE

Danza con me è l'evento di Capodanno di Rai1 con Roberto Bolle, appuntamento che si rinnoverà anche quest'anno il 1 gennaio 2022. Stando alle nostre fonti la conduzione della trasmissione dovrebbe essere affidata a Serena Rossi, reduce dalla prova deludente a Canzone Segreta. A curare la comunicazione di Bolle e Rossi è la Zebaki di Pamela Maffioli che figura anche tra gli autori di Danza con me.

giacomo cavalli 4

GRANDE FRATELLO VIP SI ALLUNGA FINO A FEBBRAIO. A DICEMBRE NUOVI CONCORRENTI

Le dinamiche non saranno esplosive ma Mediaset giudica gli ascolti del Grande Fratello Vip importanti, lunedì scorso ha superato il 20% di share, il venerdì precedente era risalito al 18%. Per questo motivo i vertici del Biscione hanno deciso di allungare l'edizione in corso fino alla fine di febbraio. Una decisione che, proprio come avvenuto lo scorso anno, porterà nella casa nuovi concorrenti. Ingresso in massa previsto per dicembre, sorprese in arrivo?

PRIMA FACEVA L'ESCORT ORA È NEL CAST DI PECHINO EXPRESS

"Pechino Express" ha salutato Rai2 per sbarcare su Sky. La piattaforma satellitare ha ufficializzato a fine settembre il cast della nuova edizione in onda nel 2022. Alcune fonti beninformate segnalano il passato da escort di una persona che partecipa all'adventure game. Girano foto che testimoniano tutto. Di chi tratta?

alessandro cattelan da grande

DUE REGISTI ESTERNI PER L'EUROVISION 2022, IL REBUS CATTELAN

A maggio 2022 l'Euorivision si terrà a Torino. Lavori in corso ma con tante cose da definire. A chi sarà affidata la regia? Il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo avrebbe deciso di puntare con forza su ben due registi esterni, escludendo possibilità interne, i nomi sarebbero quelli di Christian Biondani e Duccio Forzano. Una decisione che starebbe creando parecchi malumori per la mancata valorizzazione delle risorse interne.

Sul fronte conduzione nulla sembra essere deciso. Come anticipato da Dagospia l'accordo sulla presenza di Cattelan alla conduzione era stata di fatto conclusa prima del suo debutto con Da Grande. Il pesante flop della trasmissione avrebbe cambiato alcuni equilibri con Rai Pubblicità che cerca rassicurazioni e nomi di peso.

penthouse ita elenoire casalegno

Cattelan, sicuramente adatto per l'evento, è ancora in corsa per questo ruolo, quasi certa la sua presenza ma gira voce che il conduttore e il suo gruppo di lavoro preferirebbero una squadra con nomi più giovani e poco ingombranti. Un modo per assicurargli un ruolo forte perché la presenza di conduttori di peso, citiamo due nomi Carlucci e Pausini, rischierebbero di ridurlo mediaticamente a una figura minore essendo già poco noto alla tv generalista. Cattelan dovrebbe esserci ma il rebus non è risolto.

ELENOIRE CASALEGNO CONDUTTRICE SU ITALIA 1

I nuovi esperimenti su Italia1 non hanno funzionato, Le Iene sembrano vivere un momento di difficoltà. La rete diretta da Laura Casarotto si affida a nuovi prodotti. Sono iniziate nei giorni scorsi le registrazioni di un programma condotto da Elenoire Casalegno, un numero zero era stato girato a maggio scorso. La trasmissione è prodotta dalla società Pesci Combattenti e nel progetto, con un ruolo minore, è coinvolta anche Samantha De Grenet.

paola caruso

PAOLA CARUSO ESPLODE L'AMORE CON UN POLITICO DI CENTRODESTRA?

La showgirl per mancanza di show Paola Caruso non appare in tv da qualche tempo, complice l'assenza dei titoli condotti da Barbara D'Urso. Gira voce che abbia deciso di concentrarsi su suo figlio Michelino ma anche che avrebbe trovato l'amore. Dicono si tratti di un politico, non di spicco, di centrodestra. Sarà vero?

C'E' POSTA PER MILLY CARLUCCI: TRE SERATE LIBERE SENZA TU SI QUE VALES

C'è posta per Milly Carlucci. No, nessuna clamorosa partecipazione nel people show di Maria De Filippi su Canale 5. Per Ballando con le stelle, che pure sta ottenendo ottimi ascolti, c'è una buona notizia: il competitor che ha preso il via un mese prima dello show di Rai1 saluterà il pubblico con la finale prevista il 27 novembre. La trasmissione di Milly Carlucci potrà dunque godere di tre serate libere, non due come inizialmente previste, senza competitor.

mietta positiva a ballando con le stelle 1

MIETTA-GATE NELLA NUOVA PUNTATA DI BALLANDO CON LE STELLE

Da una settimana è esploso il Mietta-gate a Ballando con le stelle, la cantante non è infatti vaccinata e la domanda legittima di Selvaggia Lucarelli ha alzato un vero e proprio polverone con interventi di medici, politici e di chi più ne ha più ne metta. Nella puntata in onda domani sera si affronterà la questione con la cantante e con l'intera giuria provando a fare chiarezza. È opportuno ricordare che Mietta, risultata positiva al Covid, non è l'unica non vaccinata tra i concorrenti in gara.

alessia marcuzzi

ALESSIA MARCUZZI NON TORNA A LE IENE

Dopo venticinque anni Alessia Marcuzzi ha salutato Mediaset, è stata accostata a Ballando con le Stelle e avrebbe rifiutato una proposta per il preserale di La7. Parole al miele le sono state dedicate da Davide Parenti e dall'ex collega Nicola Savino, da qui le voci su un suo possibile ritorno a Le Iene dal prossimo gennaio. Al momento la conduttrice non tornerà alla guida dello show di Italia1, dove la vedremo? Il futuro è avvolto nel mistero.

PAOLA MARCHESINI, LA DIRETTRICE DI RADIO2 NUOVO CAPO DEL PERSONALE RAI?

serena rossi a venezia 8

La notizia circola con insistenza da qualche giorno, fonti beninformate accennano a una promozione imminente per Paola Marchesini. L'attuale direttrice di Radio2, moglie dell'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, potrebbe ottenere una poltrona pesante: nuovo capo del personale Rai. Ci riuscirà?

INDOVINELLI

1) Gira voce che a Ballando con le Stelle nel corso della prima puntata dietro le quinte si siano vissuti momenti di panico. A pochi minuti dall'esibizione un concorrente è letteralmente sparito per rifugiarsi in bagno. Subito dopo di corsa verso lo studio per scendere in pista. Cosa era successo?

2) I nuovi equilibri televisivi e politici terrorizzano un conduttore Rai non particolarmente dotato. "Hanno deciso che a giugno vogliono farmi fuori", ha confidato a persone a lui vicine. Chi è?

grande fratello vip 9

3) Sembrava essersi conclusa la relazione tra un conduttore Mediaset sposatissimo e una opinionista prezzemolina. Da qualche settimana tra i due si è riaccesa la passione, chi sono?

giacomo cavalli 5 giacomo cavalli 2 alessandro cattelan da grande 7 6 alessandro cattelan da grande 6 alessia marcuzzi giacomo cavalli 3

grande fratello vip 8 grande fratello vip 7 grande fratello vip grande fratello vip 3 grande fratello vip 4

alessandro cattelan da grande 3 giacomo cavalli 1