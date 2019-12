CANALE5 TORNA A VINCERE CON ''ALL TOGETHER NOW'' (16,5%), CON RAI1 CHE OPPONE UN FILMETTO (11%), SUPERATA IN SHARE DALLA SCIARELLI (11,2%) - ''VOLEVO FARE LA ROCSKTAR'' CHIUDE AL 7,2% - CHIAMBRETTI (4,4%), LA BIGNARDI SI CONGEDA CON LA SARDINA E UN MESTO 1,7% - MORENO (3%), PALOMBA STRONG CON SALVINI (6,2-6,6%), A UN PASSO DALLA GRUBER (6,7%) - 'STRISCIA (17,5%), AMADEUS (20,6%) - E.DANIELE (17,7-17,3%) - 'FORUM' (18,4%), ISOARDI (13,4%) - VESPA (9,3%) - SOLO IL 2,7% PER SANTORO SU RAI2

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Fratelli Unici

Nella serata di ieri, su Rai1 Fratelli unici ha conquistato 2.431.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 l’esordio di All Together Now 2 ha raccolto davanti al video 2.706.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.556.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Oblivion ha intrattenuto 1.263.000 spettatori (6%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.283.000 spettatori con l’11.2%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 820.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Atlantide ha registrato 505.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 la replica del sesto live show di X Factor 13 segna 419.000 spettatori (2.1%). Sul Nove l’ultimo appuntamento con L’Assedio è seguito da 393.000 spettatori con l’1.7% (L’Assedio Finale a 233.000 e l’1.5%). Su Rai4 Last Knights arriva a 520.000 spettatori (2.2%). Su La5 Non sono pronta per Natale è visto da 519.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Stasera Italia si avvicina a Otto e Mezzo.

ALL TOGETHER NOW

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.269.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.472.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 762.000 spettatori (3%). Su Italia1 CSI Miami 5 ha registrato 1.371.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Non ho l’Età interessa 1.256.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.801.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.521.000 individui all’ascolto (6.2%) nella prima parte e 1.688.000 spettatori (6.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.706.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Guess My Age è visto da 639.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 527.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

L’Eredità prende il largo su Conto alla Rovescia.

ALL TOGETHER NOW

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.641.000 spettatori (21.9%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.155.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha raccolto 3.386.000 spettatori pari al 17.3% (presentazione a 2.279.000 e il 14.3%). Su Rai2 NCIS 3 ha raccolto 681.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 1.134.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 559.000 spettatori (3.2%). A seguire CSI Miami 5 ha totalizzato 732.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Blob segna 1.116.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 911.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Little Murders 2 ha appassionato 176.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 534.000 spettatori (2.4%).

Daytime Mattina

Mattino Cinque (15.5%) a un passo da Unomattina (16.3%).

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 856.000 spettatori con uno share del 16.3%; Storie Italiane ha ottenuto 891.000 spettatori (17.7%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 849.000 spettatori pari al 15.5% nella prima parte e 694.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Italia ha raccolto 114.000 spettatori con il 2.3%.

sciarelli

Su Italia1 E’ quasi magia Johnny è visto da 149.000 spettatori (2.4%), mentre The Mentalist 2 ottiene un ascolto di 200.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Agorà convince 481.000 spettatori pari all’8.7% (presentazione a 470.000 e il 7.7%). A seguire Mi Manda Raitre segna 306.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Detective in Corsia 8 ha raccolto 95.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 286.000 spettatori con il 5.1%. A seguire Coffee Break ha informato 346.000 spettatori pari al 6.8%.

Daytime Mezzogiorno

Male Ricette all’Italiana.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 1.038.000 spettatori con il 17.3%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.469.000 spettatori (13.4%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.482.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 370.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 884.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist 2 piace a 243.000 spettatori (3.7%). A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.034.000 spettatori con il 7.4%.

barbara palombelli stasera italia

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 369.000 spettatori (5.9%); Quante Storie convince 701.000 spettatori (5.7%); Passato e Presente incolla 621.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 113.000 spettatori con l’1.7% nella prima parte e 170.000 spettatori (1.5%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 456.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 543.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Lo Zecchino d’Oro non fa rimpiangere La Vita in Diretta.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.783.000 spettatori pari al 13.1% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.618.000 spettatori (14.1%). A seguire la prima puntata del 62° Zecchino d’Oro è seguita da 1.918.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.451.000 spettatori con il 16.8%; Una Vita ha convinto 2.409.000 spettatori con il 16.8%; Uomini e Donne è stato seguito da 3.094.000 di spettatori con il 24.3% (Uomini e Donne – Finale a 2811.000 e il 24.7%); Il Segreto ha ottenuto 2.427.000 spettatori con il 21.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.152.000 spettatori pari al 17.4% nella prima parte, 2.423.000 spettatori pari al 17.3% nella seconda parte e 2.083.000 spettatori pari al 13.8% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 685.000 spettatori (5.3%), mentre la ventesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 545.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 719.000 spettatori (5.8%) nel secondo episodio.

daria bignardi l assedio

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 887.000 spettatori (6.1%) nel primo episodio, 961.000 spettatori (6.7%) nel secondo episodio e 894.000 spettatori (6.4%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 12 segna 619.000 spettatori (4.8%); Shooter 2 sigla 353.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 321.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio e 344.000 spettatori (2.8%) nel terzo episodio. Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.816.000 spettatori con il 13.2% (Aspettando Geo a 839.000 e il 7.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 934.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 442.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 209.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Amici 19 è visto da 266.000 spettatori pari all’1.9%.

Seconda Serata

Per Santoro solo il 2.7%.

carlo freccero michele santoro

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 776.000 spettatori con uno share del 9.3% (presentazione a 1.068.000 e il 7.2%). Su Canale5 X-Style ha totalizzato una media di 515.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 Volare segna 289.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 The Island è visto da 429.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 697.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete4 Super Dance Dance 70/80 è stato scelto da 176.000 spettatori con il 3%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.185.000 (22%)

Ore 20.00 5.209.000 (22.5%)

TG2

Ore 13.00 1.947.000 (14.7%)

Ore 20.30 1.419.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 1.606.000 (11.3%)

Ore 19.00 2.106.000 (11.5%)

TG5

FRECCERO - CURZI - SANTORO

Ore 13.00 2.764.000 (20.7%)

Ore 20.00 4.268.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.403.000 (12.8%)

Ore 18.30 894.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 271.000 (3.1%)

Ore 18.55 683.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 643.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.241.000 (5.3%)