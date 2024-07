LA CANCELLIERA IN GIALLO - ARRIVA IN ITALIA LA STRACULTISSIMA SERIE TV "MISS MERKEL", CON PROTAGONISTA L'EX CANCELLIERA TEDESCA ANGELA MERKEL, INTERPRETATA DALL'ATTRICE KATHARINA TALBACH, NEI PANNI DI UN'ISPETTRICE CHE RISOLVE DELITTI E MISTERI - LA FICTION È TRATTA DAI ROMANZI DI DAVID SAFIER, CHE HA RIVELATO COME L'IDEA SIA NATA DOPO CHE ANGELONA È ANDATA IN PENSIONE: "IN POLITICA HA AVUTO A CHE FARE CON TANTI SOCIOPATICI E PSICOPATICI. UNA SERA STAVO GUARDANDO IL TENENTE COLOMBO IN TV E HO CAPITO CHE…" - VIDEO

Miss Merkel ha l’intuito del tenente Colombo. Anche la sua capacità di ritrovarsi in mezzo ai delitti, e di risolverli. E per quanto Miss Merkel sia un’invenzione e una creazione letteraria — dove i fatti sono fittizi, ma la protagonista è ispirata in tutto e per tutto a un personaggio regolarmente in vita —, a nessun primo ministro era ancora capitato, una volta andato in pensione, di vedersi trasformato in detective di gialli di successo.

Che sono poi diventati sceneggiati tv: e così Miss Merkel e l’omicidio nel castello arriva stasera in Italia, alle 21 su Rai2 , la prima di due puntate. […]

Lo scrittore di questi gialli, David Safier, ci racconta che l’idea è nata nel 2019. «Avevo incontrato il mio agente al mattino e abbiamo parlato di Angela Merkel: era chiaro ormai che non si sarebbe ripresentata alle elezioni». La sera, in tv, davano il tenente Colombo. «E capii subito di avere trovato l’idea del prossimo libro». […]

L’altra fonte d’ispirazione è Miss Marple di Agatha Christie, omaggiata anche nel titolo. E tutti quelli, gli chiediamo, a cui Miss Merkel ricorda Jessica Fletcher (nella favolosa interpretazione di Angela Lansbury della Signora in giallo ), […] «Me l’hanno detto tanti — ammette Safier — ma la verità è che io Jessica Fletcher non l’ho mai vista». […]

«Dopo una vita in politica, ha certamente avuto a che fare con tanti sociopatici e psicopatici».

I gialli sono ambientati nell’Uckermark — a un’ora e mezzo da Berlino, […] dove Angela Merkel veramente ha casa e dove ama trascorrere i weekend. Lei è interpretata dalla grande attrice di teatro Katharina Thalbach, il marito Joachim Sauer da Thorsten Merten, altro prim’attore. Le fa compagnia il cane Putin (rinominato nelle puntate successive Helmut), mentre da neopensionata cerca di capire come ammazzare il tempo dopo aver diretto l’Europa.

Tra le parti più riuscite, nei testi di Safier, ci sono i monologhi interiori della cancelliera quando, come il Montalbano invecchiato di Camilleri, deve destreggiarsi tra gli imprevisti che sconfinano nel ridicolo, ricordandosi di tener fede alla propria figura e al rispetto di sé. «Per i tedeschi e anche per gli europei — dice Safier —, Merkel era lì da sempre: eppure, di lei come persona sappiamo così poco. Questo offre un grande spazio da riempire con la fantasia, come in un mondo parallelo: e questo mi intrigava».

I tre libri finora usciti (i primi due pubblicati in Italia da Sem) hanno venduto 900 mila copie. Non è arrivato nessun biglietto da Angela? Nessuno, risponde Safier, anche se i giornali hanno scritto che la sua segretaria i romanzi li ha letti. A novembre, anticipa Safier, uscirà in Germania il quarto episodio. […]

