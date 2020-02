Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

1) Per cinque sere Tiziano Ferro sarà sul palco dell'Ariston, ieri sera si è esibito tre volte mentre da questa sera le uscite diventeranno due, con tanto di duetto con Massimo Ranieri. Il cantante di Latina ha scelto di non soggiornare a Sanremo ma per concentrarsi ha puntato su Montecarlo. Victor Allen lo raggiungerà nei prossimi giorni? No, il marito non sbarcherà in Liguria ma farà il tifo per lui a distanza.

diletta leotta a sanremo 2

2) Puntuale come una cartella di Equitalia ogni anno riciccia fuori la polemica sui compensi sanremesi. Una polemica che non toccherà di sicuro le due giornaliste Emma D'Aquino e Laura Chimenti, i due volti del Tg1 non percepiranno un vero cachet ma solo un rimborso spese. La partecipazione di Antonella Clerici venerdì sera non prevederà un cachet extra ma rientrerà nel suo contratto già in essere con l'azienda di Viale Mazzini.

3) A Sanremo le facce dicono tutto: i sorrisi tirati di chi ha provato a sabotare Amadeus e c'è chi è già pronto a salire sul carro del vincitore. Dopo gli attacchi e le polemiche ora sono tutti in vetrina.

diletta leotta rula jebreal 1

4) Gira voce che la bombastica Elettra Lamborghini si conceda pochissimo per le interviste. Atteggiamento snob della regina del twerking e del suo ufficio stampa Goigest? In realtà si tratterebbe di una strategia per tutelarla dal punto di vista mediatico, Elettra si lascerebbe andare con troppa facilità a scivoloni e gaffe. Ma fatela divertire!

elodie 4

5) Sul palco dell'Ariston nella prima puntata l'intero cast de Gli anni più belli, il film di Gabriele Muccino. Gli attori ricorderanno sicuramente questa partecipazione, soprattutto per il viaggio in aereo che li ha portati a Nizza. Una turbolenza intensa ha agitato tutti i passeggeri, in particolare Emma Marrone che è stata tranquillizzata dal regista che l'ha tenuta per mano nei momenti più difficili.

6) Si sussurra che la bellissima Rula abbia soggiornato per qualche giorno a Milano prima di partire per Sanremo. Dove? All'hotel Bulgari, noto "centro sociale" e "luogo di aggregazione" di sinistra.

rita pavone

7) Non solo la Milano "duomo-sessuale" e' impazzita per il look e l'esibizione di quel pazzariello di Achille Lauro! Anche le sciure milanesi e i più raffinati intellettuali hanno assai apprezzato il trasgressivo cantante romano . Si mormora infatti che da Daniela Javarone a Marta Brivio Sforza, da Francesca Lovatelli Caetani alla mitologica contessa Pinina Garavaglia si siano eccitate come delle adolescenti al loro primo bacio quando il biondissimo Achille si è denudato sul palco dell'Ariston svestendosi del suo "sobrio" mantello tutto ori e velluto.

fiorello

8) E sempre a Milano numerosissimi sono stati i gruppi d'ascolto sanremesi organizzati nelle mejo case della città all'ombra della Madonnina. La reunion più gettonata? Quella che si è tenuta nella eccentrica magione della leonessa del Foro Anna Maria Bernardini de Pace. Tra i presenti una Ornella Vanoni in forma smagliante, Jonathan Kashanian e un rampantissimo e ricciolutissimo Raffaello Tonon.

fiorello amadeus

9) A Sanremo si mormora che a fare bizze da star non siano né i cantanti né le belle signore che si alternano sul palco al fianco di Amadeus. Pare che la più "bizzosa" e incontentabile sia tal Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion style. Si dice che il parrucchiere di Anzio noto per il suo cafonalissimo programma su Real Time e che è arrivato a Sanremo con decine di bagagli e uno stuolo di portaborsette stia facendo impazzire i suoi assistenti con improbabili richieste. Quale la più assurda? Ah, saperlo.

10) Questa notte in un noto hotel della Riviera si è consumato un "threesome" assai porcino e ad altissimo tasso erotico. I protagonisti? Un cantante, un creatore di moda e un modello di origini latine noto anche per le prestazioni di altissimo livello del suo instancabile "gingillone". Chi sono? Ah, NON saperlo.

11) È una cantante in gara e nella città in cui vive ha fama di ninfomane. E' fidanzata con un bel fusto e ha un numero imprecisato di amanti. Stanotte nella sua lussuosa stanza sanremese non è rimasta sola: con lei una nota esperta di comunicazione segretamente bisex. Pare che le due "fanciulle" non siano state assai silenziose. Di chi stiamo parlando?

