CANDELA FLASH! LA MORISE PRENDE IL VOLO NEL BOSCHETTO. LA CONDUTTRICE DE ''I FATTI VOSTRI'' (SILURATA PER FAR POSTO A SAMANTA TOGNI) FREQUENTA IGNAZIO DE IL VOLO. A FINE GIUGNO I DUE SONO STATI AVVISTATI INSIEME IN CALABRIA, PRECISAMENTE SUL LUNGOMARE DI CIRO' MARINA. IERI SERA LA SHOWGIRL GLI HA DEDICATO UNA STORIA SU INSTAGRAM MENTRE GUARDAVA IL CANTANTE IN TV. NELLE SCORSE SETTIMANE SI ERA PARLATO DI UN FLIRT CON EROS RAMAZZOTTI. ROBERTINA HA UNA PASSIONE PER I CANTANTI?

-

Condividi questo articolo

giancarlo magalli e roberta morise 2 giancarlo magalli e roberta morise 2 giancarlo magalli e roberta morise 3 giancarlo magalli e roberta morise 3 roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise IGNAZIO BOSCHETTO IGNAZIO BOSCHETTO eros ramazzotti roberta morise eros ramazzotti roberta morise Ignazio Boschetto Ignazio Boschetto ROBERTA MORISE IGNAZIO BOSCHETTO ROBERTA MORISE IGNAZIO BOSCHETTO

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...

viaggi

salute