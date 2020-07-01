giancarlo magalli e roberta morise 2 giancarlo magalli e roberta morise 3 roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise IGNAZIO BOSCHETTO eros ramazzotti roberta morise Ignazio Boschetto ROBERTA MORISE IGNAZIO BOSCHETTO
CANDELA FLASH! LA MORISE PRENDE IL VOLO NEL BOSCHETTO. LA CONDUTTRICE DE ''I FATTI VOSTRI'' (SILURATA PER FAR POSTO A SAMANTA TOGNI) FREQUENTA IGNAZIO DE IL VOLO. A FINE GIUGNO I DUE SONO STATI AVVISTATI INSIEME IN CALABRIA, PRECISAMENTE SUL LUNGOMARE DI CIRO' MARINA. IERI SERA LA SHOWGIRL GLI HA DEDICATO UNA STORIA SU INSTAGRAM MENTRE GUARDAVA IL CANTANTE IN TV. NELLE SCORSE SETTIMANE SI ERA PARLATO DI UN FLIRT CON EROS RAMAZZOTTI. ROBERTINA HA UNA PASSIONE PER I CANTANTI?-
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MAGALLI NON SI FA METTERE SULLO SPIEDO, E REPLICA ALLA VOLPE - ''SE VOLPE E CIRILLO SONO COSÌ FENOMENALI E ACCHIAPPA ASCOLTI, MI CHIEDEREI COME MAI LEI SIA FINITA SU UNA RETE MINORE A FARE ASCOLTI CON LO ZERO DAVANTI E LUI STIA A CASA DA TRE ANNI'' - POI NON CONDUCE IN SOLITARIA COME HA SCRITTO LEI, MA CON ROBERTA MORISE, GRAZIANO GALATONE E PURE UMBERTO BROCCOLI
CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...
CHI VA PIANO, LA VACANZA SE LA GODE ANCHE SE NON VA LONTANO - SARÀ UN'ESTATE DAL TURISMO SLOW. ARCHIVIATI I VIAGGI LONTANISSIMI, MA ANCHE QUELLI LOW COST O MORDI E FUGGI, CHI DECIDE DI PARTIRE LO FA CON UNO SPIRITO LENTO – NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI LA SPIAGGIA PERDE 10 PUNTI MENTRE PRENDE SEMPRE PIÙ PIEDE LA MONTAGNA O LA CAMPAGNA – SARÀ UN’ESTATE PER SCOPRIRE I BORGHI D’ITALIA E PER SPERIMENTARE LA FOREST THERAPY…
HIV, UNA NUOVA SPERANZA – FORSE C’È IL PRIMO UOMO GUARITO DALL’INFEZIONE DA HIV SENZA BISOGNO DI TRAPIANTO DI MIDOLLO - È UN PAZIENTE DI SAN PAOLO CHE HA PARTECIPATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI UNA TERAPIA BASATA DA UN MIX AGGRESSIVO DI FARMACI. HA INTERROTTO I TRATTAMENTI DA MARZO 2019 E IL VIRUS NON È ANCORA TORNATO