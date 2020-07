MAGALLI NON SI FA METTERE SULLO SPIEDO, E REPLICA ALLA VOLPE - ''SE VOLPE E CIRILLO SONO COSÌ FENOMENALI E ACCHIAPPA ASCOLTI, MI CHIEDEREI COME MAI LEI SIA FINITA SU UNA RETE MINORE A FARE ASCOLTI CON LO ZERO DAVANTI E LUI STIA A CASA DA TRE ANNI'' - POI NON CONDUCE IN SOLITARIA COME HA SCRITTO LEI, MA CON ROBERTA MORISE, GRAZIANO GALATONE E PURE UMBERTO BROCCOLI