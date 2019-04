29 apr 2019 11:41

CANDELA FLASH - NON SI VIVE DI SOLI REALITY E VOCI DA COLOGNO MONZESE SOSTENGONO CHE CANALE 5 VORREBBE RIPORTARE IN ONDA PER IL PROSSIMO AUTUNNO “GIOCHI SENZA FRONTIERE”. IN POLE POSITION PER LA CONDUZIONE DELLA TRASMISSIONE CULT CI SAREBBE ILARY BLASI - LA CONDUTTRICE LASCIA IL "GRANDE FRATELLO VIP" E HA RIFIUTATO LA GUIDA DE "LA SAI L'ULTIMA?"