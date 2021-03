CANDELA FLASH! - VOCI DA COLOGNO MONZESE: A RISCHIO IL FUTURO DI MARIA DE FILIPPI A MEDIASET. IL CONTRATTO DELLA CONDUTTRICE SCADRA' IL PROSSIMO GIUGNO - LO SCIVOLONE DELLA D'URSO, CHE HA OSPITATO NEL SUO "LIVE" LE DICHIARAZIONI-SILURO DI PIETRO DELLE PIANE CONTRO "TEMPTATION ISLAND" (PRODOTTO DALLA "FASCINO" DELLA DE FILIPPI), È SOLO L'ENNESIMA GOCCIA DI UN VASO PIENO DA TEMPO - IL MALUMORE ALLA "FASCINO", LA DENUNCIA A DELLE PIANE, IL COMUNICATO CONTRO LA D'URSO: COSA FARANNO I VERTICI DEL BISCIONE? - VIDEO Una precisazione importante dalla nostra @carmelitadurso #noneladurso pic.twitter.com/vMvBR3rtAa — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 14, 2021

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

pietro delle piane antonella elia a live non e' la durso.

Il vaso di Pandora è scoppiato. Dopo le dichiarazioni di ieri a Live di Pietro Delle Piane e le precisazioni di Barbara D’Urso, arriva oggi la replica di Fascino pubblicata sui canali social della società che annuncia azioni legali nei confronti del fidanzato di Antonella Elia ma soprattutto esprime stupore nel “vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia“. Insomma questa volta si gioca a carte scoperte nei confronti della D’Urso.

il comunicato di 'fascino' contro pietro delle piane e barbara d'urso

Ecco il testo del comunicato della società di Maria De Filippi:

La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a “Temptation Island” nel corso della trasmissione “Live non è la D’urso“, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ”E’ uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma “Temptation Island”. La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa.

maria de filippi

La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma.

Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia.

