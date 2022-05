LA CANNES DEI GIUSTI – “TRIANGLE OF SADNESS”, IL NUOVO FILM DI RUBEN OSTLUN CON UN GRANDE WOODY HARRELSON, NON È PIACIUTO A MOLTI CRITICI, CON TUTTA QUESTA MERDA E QUESTO VOMITO, MA È UNA DIVERTENTE VISIONE GROTTESCA DELLA NOSTRA SOCIETÀ. DOMINATA DALL'IDEA CHE IL DENARO DOMINI LE REGOLE SOCIALI E QUALSIASI RAPPORTO TRA LE PERSONE, CHE NON POSSA ESISTERE O RIVOLTA MA NEMMENO TRISTEZZA – C’È PURE UNA SITUAZIONE ALLA LOST DOVE LA RESPONSABILE DELLE TOILETTE, ABIGAIL, ASSUME IL POTERE E DECIDE DI TROMBARSI IL... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

WOODY HARRELSON - TRIANGLE OF SADNESS

Cannes. Lotta di classe nel nuovo film di Ruben Ostlund intitolato "Triangle of Sadness". Fra ricchi, molto molto molto ricchi, modelle influencer e classe operaia.

Mentre tra fiumi d'alcol si discutono le frasi storiche di Marx Lenin Reagan tra un oligarca russo che ha fatto miliardi vendendo merda per concimi e il capitano dello yacht da 250 milioni di dollari, un grande Woody Harrelson, dopo una grande vomitata generale saltano le tubature e la merda irrompe da tutte le parti.

harris dickinson triangle of sadness

La guerra arriva subito dopo con un attacco pirata a suon di granate, "Ma sono le nostre?" civetta un attimo prima che scoppi la signora Clementine al marito fabbricante d'armi e di mine antiuomo. Boom!

Anche se non è piaciuto a molti critici e con tutta questa merda, questo vomito, perfino la situazione alla Lost dei sopravvissuti dove la responsabile delle toilette, Abigail, assume il potere e decide di trombarsi il protagonista giovane bello e modello, Harris Dickinson, sembra più vicino al mondo di Sergio e Bruno Corbucci che al grande cinema d'autore moderno per non scomodare il Fellini di "E la nave va...", questo"Triangle of Sadness" è una divertente visione grottesca della nostra società.

Dominata dall'idea che il denaro domini le regole sociali e qualsiasi rapporto tra le persone, che non possa esistere o rivolta ma nemmeno tristezza, il titolo allude al triangolo di tristezza che ha sulla fronte il protagonista, che ci intrattenera' poi su uno scontro con la fidanzata influencer, la bellissima Charlbi Dean, su chi dovesse pagare il conto.

woody harrelson ruben ostlund triangle of sadness

Ma lo stesso ragazzo osera' poi far cacciare dallo yacht un marinaio che ha osato stare a torso nudo e fumare nella zona passeggeri e osservare la sua ragazza. Ricambiato. Fa le regole chi ha il potere, siano soldi o cibo o fuoco. E fa come gli pare. Il capitano marxista sarà forse affondato tra i fiumi di whisky. Magari non sarà per tutti i gusti, magari non sarà così originale dopo "The Square", che applicava la stessa messa in scena al mondo dell'arte e dei curatori non sarà così politico dopo il grande film di Godard sul capitalismo a bordo della Cista Crociere, ma è un gran divertimento. Attenti al ruolo della mitica Iris Berben e alla sua unica battuta "in del walden".

