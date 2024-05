LA CANNES DEI GIUSTI – "LA MIA FIGA MI FA MALE QUANDO TI PENSO"! IL SUPERCULT "EMILIA PEREZ", MUSICAL CRIME TRANS SVALVOLATISSIMO SUI CARTELLI MESSICANI E CAMBIO DI SESSO, HA SVEGLIATO CANNES DA GIORNATE UN PO' MORTIFERE DI REGISTI OTTANTENNI NON PROPRIO NEL LORO VIGORE E MOLTE BANALITÀ. IL FLM È STATO SALUTATO COME UN EVENTO DALLA STAMPA: “MIRACOLO”; “PAZZO MA MERAVIGLIOSO”. MI SA CHE NON VINCERÀ MAI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

"My pussy hurts when I think of you" " La mia figa mi fa male quando ti penso" si sente canticchiare nel supercult "Emilia Perez", musical crime trans svalvolatissimo sui cartelli messicani e cambio di sesso con le strepitose Zoe Saldana e Selena Gomez, finalmente canterine, e Karla Sofía Gascón come protagonista che da boss maschio del narcotraffico diventa una regina queer, ha svegliato Cannes da giornate un po' mortifere di registi ottantenni non proprio nel loro vigore e molte banalità.

Anche Jacques Audiard non è che sia giovanissimo, 72 anni, ma il suo film è stato salutato come un evento dalla stampa più importante."È un miracolo che esista" -"Pazzo ma meraviglioso" - "Una debacle ma che non si scorda".

Peter Debruge di Variety scrive che non riesce a togliermelo dalla testa. Peter Bradshaw scrive che "sembra un thriller di Amat Escalante con le canzoni di Lin Manuel Miranda e un tocco di Almodovar". Tre palle. Mi sa che non vincerà mai.

Non mi sembra che abbia grandi chances di vittoria neanche il dramma gay rumeno "Trei kilometri pana la capatul lumii" (Tre chilometri prima della fine del mondo) di Emanuel Parvu, già attore per i film di Cristian Mungiu tutto girato con grandi inquadrature ferme (alla Mungiu) e solo un primo piano sul ragazzo protagonista che si guarda allo specchio. Ovviamente non è il massimo dell'allegria.

Il giovane Adì, Ciprian Chiujdea, passa l'estate coi suoi, Bognanco Dumitrache e Laura Vasiliu, in uno sperduto villaggio di pescatori. Passa la sera con un turista della capitale (che ci faccia questo li rimane un mistero) e inizia a flirtare arrivando al bacio. La notte stessa torna a casa riempito di botte chissà da chi. Il padre va dalla polizia e all'ospedale. Il capo della polizia scopre facilmente che a menarlo sono stati i figli del piccolo boss del posto. Il motivo? Perché è gay.

trei kilometri pana la capatul lumii

La rivelazione scuote tutti e cambia radicalmente la posizione del padre. Il poliziotto vuole insabbiare tutto perché il boss lo ha corrotto. Padre e madre gli vietano di uscire di casa, sequestrano il cellulare e chiamano il prete per fare un esorcismo alla Esorciccio che manda via la brutta malattia del ragazzo. "Se hai una malattia preghi" spiega il prete.

L'unica possibilità è scappare il più lontano possibile. Anche perché la madre vorrebbe chiuderlo in un monastero. Un po' vecchiotto sia come tema che come messa in scena, ma civile e curato.

Strepitoso invece "Jim Henson Idea Man", il documentario di Ron Howard dedicato a Jim Henson, maestro dei pupazzi di Sesame Street e del Muppet Show, un gigante della tv americana del dopoguerra attivo fin da giovanissimo nei primi anni 50. Nel suo "Orson Welles Show" Welles che lo intervista al socio e partner Frank Oz, lo definisce giustamente un genio.

Ricco di materiale d'epoca, di fuori scena e di interviste, anche recenti, è un viaggio dentro un mondo incredibile che Henson e i suoi pupari hanno curato con amore e passione. Lo dimostra l'incredibile popolarità che hanno ancora i suoi personaggi, come Kermit la Rana e Miss Piggy.

Morto prematuramente nel 1990 a 64 anni, Henson contribuì alla formazione dell'immaginario di milioni di bambini e cercò anche di girare film sperimentali quasi per hobby. Ma già vederlo muovere i pupazzi e dargli la voce assieme a Frank Oz è una festa. Il film, i figli di Henson e Ron Howard sono stati accolti con una grande ovazione da parte del pubblico. Si vedrà su Disney+.

