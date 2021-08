IL CANONE ABBAIA E MORDE - L'AD RAI, CARLO FUORTES, SOSTIENE CHE L'USCITA DEL CANONE DALLA BOLLETTA ELETTRICA "NON E' ALL'ORDINE DEL GIORNO NE' DEL GOVERNO NE' DEL MINISTRO". MA LO SARA' DELL'EUROPA: L'ITALIA SI E' IMPEGNATA, NEL RECOVERY PLAN, A IMPEDIRE AI FORNITORI DI ENERGIA DI RICHIEDERE TASSE NON COLLEGATE AL LORO SETTORE (E TRA QUESTE RIENTRA ANCHE IL CANONE RAI) - IL GOVERNO DEVE TROVARE UN ALTRO MODO PER FARLO PAGARE IN MODO EFFICACE. SE NON LO TROVA CHI DARA' ALLA RAI 1,7 MILIARDI L'ANNO? A QUEL PUNTO ALTRO CHE VENDERE RAIDUE, SI DOVRA' VENDERE PURE RAITRE!

CARLO FUORTES

RAI: FUORTES, CANONE FUORI BOLLETTA? NON È ALL'ORDINE GIORNO

(ANSA) - L'uscita del canone dalla bolletta elettrica "non è assolutamente all'ordine del giorno né del governo, né del ministero. Per fortuna non è un problema". Così l'ad Rai, Carlo Fuortes, rispondendo alle domande in Commissione di Vigilanza. Fuortes ha anche smentito le notizie su tagli di edizioni notturne dei tg.

CANONE RAI. ECCO QUANTO PESA E L’IMPEGNO CON L’EUROPA

Estratto dell'articolo di Celestina Dominelli per https://www.ilsole24ore.com

canone rai 3

[…] La misura introdotta dal governo Renzi

Ma quanto pesa il canone Rai in bolletta e quando è stato introdotto? Come si ricorderà, la misura è stata predisposta nel 2015 dal governo Renzi per contrastare la diffusa evasione sull’imposta per la tv pubblica: si tratta di un esborso per le famiglie di 9 euro al mese per 10 mesi, per complessivi 90 euro all’anno a fronte dei 113 riscossi prima della riforma. Per le casse della Rai, l’introduzione del canone in bolletta ha comportato un flusso di ricavi certo che è stato quantificato in 1,7 miliardi di euro l’anno.

Quanto entra nelle casse Rai

canone rai 1

È bene, però, ricordare, come hanno precisato più volte gli stessi vertici Rai che, a fronte dei 90 euro di ammontare annuo, Viale Mazzini ne percepisce 75,4 euro. Il passaggio del canone infatti non avviene direttamente dalla bolletta alla Rai, ma transita per l’agenzia delle Entrate e poi da questa alle casse della televisione pubblica. E i 90 euro sono comprensivi del contributo al Fondo per l’Editoria in capo alla presidenza del Consiglio e di quello per le antenne locali, in capo al Mise. Da qui, la differenza che finisce alla tv pubblica rispetto alla cifra riscossa in bolletta.

CARLO FUORTES

L’impegno inserito nel Recovery Plan

[…] Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, però, il governo ha messo nero su bianco con l’Europa uno sforzo chiaro […]: nessun cenno esplicito al canone Rai, sia chiaro, ma una duplice sottolineatura. Da un lato, l’impegno ad aumentare la trasparenza nella bolletta elettrica […] fornendo ai consumatori pieno accesso «alle subcomponenti che rientrano sotto la voce oneri di sistema» e, dall’altro, l’esigenza di eliminare la richiesta in capo ai fornitori di riscuotere «charges unrelated to the energy sector», vale a dire tasse non collegate al settore dell’energia. E tra queste rientrerebbe anche il canone Rai. Se dunque l’impegno nel Pnrr è di andare verso l’eliminazione di spese “improprie” in bolletta non collegate all’energia, bisognerà trovare, non solo per il canone Rai, forme di riscossione alternativa. Che siano altrettanto efficaci. […]

canone rai 2