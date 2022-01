CANTA CHE TI PASSA (IL COVID) – SANREMO SFIDA LA VARIANTE OMICRON: LA CAPIENZA DELL’ARISTON SARÀ AL CENTO PER CENTO E SI ENTRERÀ CON SUPER GREEN PASS - LA NAVE DA CROCIERA IN RADA A SANREMO NON SARÀ UN ALBERGO MA UNO STUDIO TELEVISIVO – TUTTE LE NOVITA’ ANNUNCIATE DAL SINDACO BIANCHERI…

(ANSA) Capienza al cento per cento del Teatro Ariston e nave da crociera, in rada a Sanremo, soltanto come studio televisivo. Sono queste le principali novità e conferme emerse stamani nel corso dell'ultimo Comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura a Sanremo, in vista del Festival di Sanremo (1-5 febbraio).

Ad annunciarle è stato il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri. Nave da crociera, red carpet e zona rossa: "Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c'è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire, che la nave in rada a Sanremo non sarà un albergo. Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un'occasione importante per la città e per la promozione di tutto il territorio".

Sull'ingresso all'Ariston: "Si stanno compiendo tutte le valutazioni, come per la gestione dell'entrata del pubblico, affinché avvenga in massima sicurezza. E poi, per la gestione del red carpet e di tutto quello che si svolgerà al Palafiori e al Casinò. C'è la massima condivisione e disponibilità per un Festival in sicurezza, sicuramente in una situazione che è ancora delicata, ma rispettando tutte le norme, soprattutto avendo i vaccini e tutto il resto, si può fare spettacolo, si può fare un evento di questo tipo".

Sul pubblico? "La capienza sarà al cento per cento e secondo le norme vigenti si entrerà con super green pass. Sul red carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza, come avvenuto negli anni passati, quest'anno con maggiore attenzione sotto l'aspetto sanitario".

