Ivan Rota per Dagospia

scialpi

Donatella Versace a Londra per vedere il musical Il Diavolo Veste Prada, invitata dal suo caro amico Elton John, pareva un’altra persona: pelle anche troppo levigata e sguardo giovane. Il Daily Mail ha scritto: “Ha stupito tutti con un’incredibile trasformazione di bellezza. Qui in Inghilterra il suo è già stato definito il più grande miglioramento della storia”. Molti utenti l’ hanno invece criticata.

Il cantante Scialpi contro Sanremo: “Commento a caldo sui nomi di Sanremo? Ma Carlo diceva che decideva lui. A me pare che abbiano deciso insieme a lui qualcuno che conosciamo bene di Fininvest che manda i suoi, poi la Tim, la Sony e poi che poi abbia deciso un po’ anche Carlo Conti. I patti sotto, sotto ci devono essere. Non si è mai liberi di fare come si vuole”.

elisabetta canalis

“Laura Freddi da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando con le Stelle. Prima era tutta carina, ora invece… E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi“, ha detto Sonia Bruganelli. La risposta della Freddi non è tardata: “Sonia Bruganelli dice che io mi farei pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo mestiere da quarant’anni e Sonia è arrivata solo oggi a Ballando con le Stelle.

elisabetta canalis imita michelle hunziker

Forse lei pensa che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati. In realtà io e Bonolis ci siamo amati negli anni Novanta, cioè una vita fa. Speravo che dopo il Grande Fratello con Sonia potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato le scarpe e io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Ci siamo viste poco, ma era scattata per me una sintonia. Poi, un giorno, lei ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Se l’ho criticata sui social a proposito di Ballando con le Stelle l’ho fatto sempre in modo ironico e bonario. Non pensavo davvero che potesse prendersela così“.

E ha proseguito: “Pensare che io e lei avevamo una certa complicità. A proposito di Bonolis, ad esempio, avevamo scoperto che faceva ad entrambe gli stessi doni, stessi libri. Ma che Paolo mi abbia amato non ho mai avuto dubbi, anche se non siamo tornati insieme. Per portarmi in viaggio ai Caraibi la prima volta venne a casa a chiedere il permesso a papà. Se Sonia aveva tutte queste cose da dirmi poteva farmi una telefonata e avremmo risolto tra noi pacificamente“. Adesso la Bruganelli l’ accuserà di aver parlato di nuovo.

elisabetta canalis 44

Alessandro Basciano si trovava ieri nello studio del suo avvocato e insieme hanno letto le 3000 pagine di messaggi che ha depositato Sophie Codegoni per preparare una memoria difensiva per potersi difendere in sede di appello presso il tribunale del riesame. Chiederà al più presto di essere ascoltato dal pm, chiederà lui stesso di essere ascoltato, non aspetterà di essere convocato.

elisabetta canalis 3

Elisabetta Canalis a Belve: “Sì, ho fatto un’imitazione di Michelle Hunziker diversi anni fa. Ci rimase molto male, all’epoca non la prese bene. Sì, io all’epoca dissi ‘ha fatto come quelle ragazze che a scuola vanno dal preside a protestare perché i compagni le prendono in giro’. Mi arrivò una lettera su un giornale. Una senatrice scrisse che io dovevo essere ripresa perché mi ero presa gioco degli anziani. Questo perché facevo degli sketch”.

Davide Maggio scrive che lunedì entrerà in Casa come concorrente Stefania Orlando, mentre secondo TvBlog a lei si aggiungerà pure Maria Teresa Ruta. Aspettiamo tutti il ritorno di Gegia.

sophie codegoni

GRANDE FRATELLO

Maria Vittoria Minghetti si é confidata con Javier e Amanda: “C’è qualcosa che è cambiato. Diciamo che sono uscita dal Tugurio…c’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommaso…Ho comunque confusione. Mi è mancato tantissimo ma si è aggiunto un tassello. Se parlo di un’altra persona? Eh sì, lui Alfonso D’Apice. Dai basta che esce la clip! E adesso?!”

alessandro basciano

Helena Prestes: "Devo dire che mi è dispiaciuto molto per Shaila perché anche io le ho detto vaffanculo, le ho risposto male, sulle corna: è vero, lei è stata più pesante, ma mi sono messa nei suoi panni".

Javier si improvvisa filosofo e ora con tutta sta saggezza sta frantumando gli zebedei:"Non sono mai andato dal psicologo perché ho sempre vissuto in squadra dai 25 anni penso se uno ha bisogno deve andarci perché oggi non c'è ascolto c'è sempre l'io!”

“Se io sono squilibrata perche il GF non mi porta via?” Helena pensa di essere messa da Jessica Morlacchi nella condizione di sentirti sbagliata e squilibrata.

Come ha ben detto Calvani che critica Jessica perché insulta e odia Helena.

Per il secondo anno consecutivo, Cesara Buonamici è l’opinionista più criticata della storia del Grande Fratello: i più gentili la considerano inadeguata. Tornano alla mente le parole di Selvaggia Lucarelli: "La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del Grande Fratello è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma".

shaila gatta helena prestes

Jessica ha servito di nuovo: “Io ieri ho litigato, ma secondo te me ne frega di quello che dice la gente? Bisogna andare avanti con il proprio pensiero fregandosene di quello che dicono gli altri”.

