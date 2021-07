CARLA’, MA CHE TE SEI RIDOTTA A FA’? IL FATICOSO DECLINO DELL'EX PREMIÈRE DAME FRANCESE CHE ORMAI CANTA AI MATRIMONI. ALLE NOZZE DI VERRATTI, CARLA BRUNI, APPLAUDITA DAL MARITO SARKOZY, SI E’ MESSA A BISBIGLIARE I SUOI CAVALLI DI BATTAGLIA. MA SUL FINALE GLI OSPITI, CHE NON NE POTEVANO PIÙ DELLE NENIE DI CARLÀ, SI SONO MESSI A FARE IL KARAOKE CON “FELICITÀ” DI ALBANO… - VIDEO

Maria Luisa Agnese per il “Corriere della Sera”

Con la sua voce sospirosamente sussurrata Carla Bruni ha trovato una nuova via per allungare la sua faticosa uscita di scena: ora canta ai matrimoni. E questo era matrimonio se non proprio al suo livello di super dame, perlomeno molto celebrato sui social. Trattavasi del sì di uno degli eroi dell'Europeo 2020, il fresco di Coppa Marco Verratti e della sua bellissima neomoglie magrebina Jessica Aidi, ex cameriera e modella, celebrato all'hotel Crillon di Parigi con sposa sempre in pizzo bianco, trionfi di candelabri fioriti e tovaglioli con iniziali degli sposi, «jm», da portarsi a casa come piccolo cadeau ricordo.

L'ex première dame francese ora riciclata cantante, si è lamentata a suon di musica bisbigliando i suoi successi come Quelqu' un m' a dit o il Cielo in una stanza in francese, applaudita anche dal marito Nicolas Sarkozy. Alla fine, per rallegrare l'atmosfera, gli ospiti hanno intonato tutti insieme Felicità , pezzo forte di un altro eroe nostrano ma più casereccio, il pugliese Al Bano. Uscire di scena senza lungaggini non è facile, specialmente per una che è stata prima giovane figlia in fiore della bella società torinese, poi modella di punta della stagione d'oro, capace di impalmarsi i più desiderati del momento, da Eric Clapton a Mick Jagger a Vincent Perez, alla coppia di filosofi francesi Jean-Paul e Raphael Enthoven, padre e figlio. Fino al soglio francese. Canta che ti passa, si dice, ma in questo caso forse non basta.

