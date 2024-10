LA GELOSIA DI MELISSA SATTA, LA SVOLTA MISTICA DI PAMELA PRATI, SONIA BRUGANELLI VS PAOLA FERRARI, ELENOIRE CASALEGNO IN LOVE. E NUNZIA DE GIROLAMO...

CARLO CONTI VUOLE PORTARE TONY EFFE A SANREMO (MA IL RAPPER PER ORA FA ORECCHIE DA MERCANTE) – DANDOLATE PER “OGGI” –

Alberto Dandolo per Oggi – www.oggi.it

tony effe

"Il cuore di Elenoire Casalegno ha ricominciato a battere". È questa la frase che sempre più insistentemente sta circolando negli ultimi giorni negli ambienti televisivi e della politica. La simpatica conduttrice ravennate avrebbe infatti avviato una "tenera amicizia" con un membro dello staff di comunicazione di un popolare politico . La neonata relazione sarebbe al momento avvolta dal più rigoroso riserbo.

Carlo Conti sta lavorando giorno e notte alla formazione del cast dei cantanti in gara per la prossima edizione del Festival di Sanremo di cui, come è noto, sarà conduttore e direttore artistico. Una impresa titanica dopo i record di ascolti del suo predecessore Amadeus. Carlo infatti è sottoposto anche alle forti pressioni dei vertici Rai che temono in un calo degli investimenti pubblicitari.

gianluca ginoble il volo

È notizia delle ultime ore che il conduttore toscano stia insistentente corteggiando il rapper del momento Tony Effe. Reduce dal tormentone dell'estate Sesso e samba (in coppia con Gaia ndr) e dalle infinite polemiche con il suo antagonista Fede, il giovane artista pare però stia facendo orecchie da mercante, mostrando uno scarso interesse a salire sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Ma Carlo insiste, non molla e non perde le speranze.

marina di guardo chiara ferragni

Il Volo ha incantato il pubblico londinese con la prima data del World Tour che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti le principali capitali europee. Con concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra il trio ha conquistato la ricca platea di fan. Pubblicamente i 3 componenti del gruppo dichiarano di essere molto uniti e in totale sintonia, smentendo le voci sempre più insistenti di marette interne. Pietra della discordia continuerebbe però ad essere Gianluca Ginoble che non avrebbe abbandonato la sua ambizione ad una carriera da solista. Le mire del giovane tenore fanno a pugni con la empatia che anima invece la granitica amicizia tra i suoi colleghi Pietro Barone e Ignazio Boschetto. Gira voce che anche dietro le quinte del concentro londinese non siano mancati momenti di alta tensione causati dal protagonismo di Gianluca. I tre tenori però devono ancora per lungo tempo rimanere uniti da contratto. Business first!

elenoire casalegno

Nunzia De Girolamo spopola nella terza serata del sabato sera di Rai 1 con la sua trasmissione, ormai divenuta camp, "Ciao maschio". In attesa di sperimentare nuovi format cuciti su misura per lei, l'ex parlamentare ha un sogno che vorrebbe si realizzasse a breve giro: condurre un programma popolare nella fascia oraria attualmente occupata da La volta buona di Caterina Balivo. La De Girolamo, forte dell'amore che il pubblico le ha dimostrato nella scorsa edizione di Estate in diretta, potrebbe riuscire nel suo intento nella prossima stagione televisiva se lo show di Caterina dovesse continuare a registrare, come al momento, ascolti tiepidi. I vertici Rai ci stanno facendo un pensierino...

Fermi tutti! Cristiano Malgioglio è volato in gran segreto ad Istanbul per mettere fine alle recenti tensioni che stanno mettendo in crisi il suo rapporto con il giovane imprenditore turco con cui è fidanzato da oltre 1 anno. Ma c'è di più :la causa delle frizioni tra i due sarebbe da attribuire ad un terzo incomodo. Si tratta del più maturo John, lo statuario ex compagno irlandese del cantautore che è potentemente tornato alla carica nelle ultime settimane. I due hanno infatti vissuto una passione rovente durata svariati anni che si è chiusa bruscamente. In attesa di trovare un equilibrio nella sfera affettiva, Malgioglio si prepara per il prossimo Festival di Sanremo :è sempre più realistica la voce che lo vuole nel ruolo di "primadonna" in una delle serate della kermesse canora.

cristiano malgioglio

Dopo quella di Chiara in casa Ferragni si è consumata un'altra separazione : sua madre Marina Di Guardo ha scritto la parola fine alla sua relazione con lo storico compagno Frank Kelcz. Nei salotti meneghini che contano non si parla d'altro e circolano voci contrastanti circa le reali ragioni della inaspettata separazione. Secondo i ben informati la storia d'amore tra la scrittrice di gialli erotici (questo è il lavoro della Di Guardo ndr) e il riservatissimo top manager ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi, complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell' epilogo del matrimonio della figlia.

nunzia de girolamo sal da vinci

Chiara e Marina hanno infatti un rapporto simbiotico e sono l'una il punto di riferimento dell'altra. Persone vicine alle Ferragni parlano però di clamorose novità in arrivo per la madre della influencer. Che ci sia anche per lei, come per sua figlia, all'orizzonte un nuovo amore?

È la gelosia di Melissa Satta per il neo fidanzato Carlo Beretta a creare le prime marette di coppia. Chi ha incontrato recentemente i due innamorati nei più esclusivi ristoranti e prive' del quadrilatero della moda a Milano è balzato chiaramente agli occhi come la showgirl "scorti" letteralmente il suo compagno. Melissa infatti mal gradisce anche le più ingenue ingerenze femminili nel suo menage e sta lentamente isolando il suo rampollo dal resto del mondo. La showgirl sogna di costruire una famiglia con Carlo e aspira ai fiori d'arancio ma la suocera Umberta Guasalli Beretta, che esercita sul figlio un grande ascendente, sul suo conto non ha ancora sciolto le riserve.

paola ferrari sonia bruganelli

Ha commosso tutti il recente grido d'aiuto che Gerardina Trovato ha affidato ai suoi profili social. La talentuosa cantante siciliana come è noto attraversa da alcuni anni un momento di fragilità emotiva che l'ha costretta ad abbandonare le scene. Siamo in grado di confermarvi che l'appello della Trovato ha molto colpito anche Carlo Conti che in questi ultimi giorni si è messo in contatto con l'artista. Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo sta infatti cercando in tutti i modi di dare a Gerardina una seconda possibilità facendola risalire sul palco dell' Ariston.

pamela prati 67

Pare che la cantante nel corso di questi anni di silenzio abbia prodotto un gran numero di brani e che tra questi ci sia quello giusto per la più famosa kermesse musicale del Paese.

Pamela Prati ha avuto una svolta mistica! Nelle ultime settimane la showgirl sarda viene spesso avvistata all'alba in preghiera in una chiesa a pochi passi dalla sua casa romana nel lussuoso quartiere Parioli. Lontano il periodo in cui amava rilassarsi durante le pause di lavoro in una sala giochi limitrofa alla parrocchia: Pamela da qualche tempo ha rimodulato tutte le sue abitudini alla luce di un rinnovato rapporto con la sua spiritualità. Sul versante professionale la Prati ha deciso invece di prendersi una pausa dalla tv e di dedicarsi ad un ambizioso progetto teatrale che vedrà la luce all'inizio del prossimo anno.

melissa satta

Sonia Bruganelli è andata su tutte le furie nell'ascoltare Paola Ferrari ospite a La vita in diretta esprimere un tagliente parere sul suo conto. La giornalista sportiva ha infatti affermato senza peli sulla lingua :" Sonia Bruganelli non mi piace. C'è qualcosa in lei che non è totalmente limpido".

A calmare la focosa reazione di Sonia ci ha pensato il suo neo fidanzato e collega Stefano Madonia che l'ha convinta a non avere una reazione di pancia ma a riflettere a mente fredda prima di risponderle pubblicamente. Intanto tra i due la relazione procede a gonfie vele e sembrano davvero fare sul serio. Meno sereno invece Paolo Bonolis che nonostante abbia mantenuto un ottimo rapporto con la ex moglie ancora non è ancora riuscito a metabolizzare la fine del suo matrimonio.

melissa satta 44 melissa satta 59