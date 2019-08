24 ago 2019 02:05

CARLO DELLE PIANE FOR EVER – IL MONDO DEL CINEMA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DELL’ATTORE 83ENNE: AVEVA LAVORATO CON SORDI, TOTO’, DE SICA E AVATI – 70 ANNI DI CARRIERA E 110 FILM: “DA BAMBINO ANDAVO A RECITARE PERCHE’ NON VOLEVO STUDIARE…” – LA MITICA SCENA DEL TEMA IN 'GUARDIE E LADRI': "MIO PADRE NON E’ CERTO QUELLO CHE SI PUO’ DIRE UN BELL’UOMO", SCRIVEVA CARLETTO. "E UN PO’ DI FANTASIA, GLI URLAVA” IL PADRE TOTO’ – LO STRACULTISSIMO 'CICALONE PECORINO' - VIDEO