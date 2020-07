ADRIANA CHECHIK - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

adriana chechik squirtqueen

C’è un limite a essere tr*ia? Quale? I numeri degli uomini che ti sc*pi? La somma delle donne che te la leccano? Lo sperma che sai inghiottire? I soldi che ti fai dare? O sei tr*ia perché sei una pornostar? E quanto sei tr*ia se sei pornostar regina delle doppie e triple penetrazioni anali? Se sei colei che di peni tra le natiche se ne fa mettere e sbattere 3, e 2 davanti, e poi in bocca, uno dopo l’altro, uno più grosso dell’altro. Li succhi e ti fai venire e spalmare lo sperma sul viso, e poi godi e si vede, vieni più volte a scena. In una tripla anale hai stabilito il record di 11 orgasmi! Consecutivi! Sei "bratty", sei "nasty", così ti devono chiamare sui social, e i tuoi fan te li sc*pi sul set, li hai radunati 6 per una gangbang, e per un bukkake dove ti hanno "dissetato" uno a uno.

adriana chechik 5 (2)

Lettore, ti piacerebbe avere Adriana Chechik come fidanzata? Ti vedo, sai, che muovi il capino in segno di assenso allupato, ma io mi sa che so chi sei: tu sei il classico maschio moralista del caz*o che una come Adriana Chechik non l’avrà mai e non solo perché è una pornof*ga di fama mondiale, ma perché, ammettilo: tu sei tra quelli che guardano e si toccano a mille coi video di Adriana, e però mai accetteresti, saresti contento che le stesse, identiche acrobazie le facesse tua moglie, tua sorella, tua madre!

adriana chechik ig

Macché, loro sono sante, loro sono brave, loro sono donne rispettabili, loro mica prendono più caz*i insieme, no, loro prendono solo quello che hanno scelto per amore e a cui tu credi siano fedeli. Com’è che la pensano, quelli come te? Ah, sì: ci son donne che meritano ogni rispetto, invece quelle che sono e fanno come Adriana no, Adriana è p*rca ma troppo, è una p*rca esagerata. Quanto te lo fa venir duro?

I limiti dell’essere tr*ia, li hanno decisi gli uomini, per illudersi di darci un freno, controllarci, dividendo il mondo in madonne e put*ane. Tale divisione consolatoria, che se la mettano dove ben sanno, e tu, gioia, decidi da che parte stai: io ho deciso, da tempo, io sto con the ultimate slut Adriana Chechik! Di nessuna donna sono più conquistata, di nessuna ho paura quanto di lei. Adriana si mangia la pizza con lo sperma! Lei è insaziabile, senza limiti, nel porno i colleghi ne hanno terrore. Adriana porna duro, non le basta mai, li sfianca, lei li picchia e si fa picchiare!

adriana chechik & her girlfriends

Con previa approvazione reciproca, e però, è notorio che Adriana, bisex, sul set ami più pornare con donne, se le sceglie lei, e tutte piccoline di fisico (“m’arrapano le babes, anche nella vita reale!”). Adriana Chechik nel porno è soprannominata "la ragazza dai buchi più cattivi", lei non ti dà tregua e te la devi sc*pare senza tregua: chiedilo alle colleghe che girano con lei le gangbang al femminile, dov’è Adriana che comanda, che indossa un enorme doppio strap-on, e le infilza davanti, dietro, non le lascia in pace finché non son sfinite e doloranti!

Adriana non sc*pa i colleghi fuori dal set: lei è fidanzata ma promiscua, a lei piace fare sesso di gruppo e meglio se occasionale, organizza lesbo-party-orge nella sua villa con piscina in San Fernando Valley. A Adriana piace rimorchiare i nerd via app (“la migliore sc*pata della mia vita? Un fott*to contabile: chi l’ha rivisto più?”). Lei ben si masturba mettendosi due dita nel sedere. Non le serve altro.

adriana chechik 4 (2)

Adriana Chechik ha perso la verginità a 18 anni, col fratello della sua migliore amica, con la quale aveva fatto petting lesbico spinto, fino a distruggersi la bocca. Adriana non è cresciuta con le ansie e le paure con cui ci inzuppano la mente a noialtre: lei non ha detto al suo ragazzo che era vergine analmente, si è fatta penetrare senza lubrificante, e dice che non ha sentito dolore!

Dolore che al contrario ha sentito sul set, una volta pornostar, durante le prove del suo primo mal riuscito doppio anale. Oggi basta non penetrarla con più peni curvi, e Adriana è talmente fuori dai canoni che se ne impipa dei casini razziali che infestano l’America: lei ha fatto gangbang con bianchi, neri, e con bianchi e neri insieme, e i neri non è che sono meglio, è questione di ritmo: i neri sono più lenti a montarla, mentre i bianchi la azzannano, entrano in lei assatanati!

adriana chechik 9

Interessa a qualcuno che Adriana Chechik è quasi laureata in biochimica? Prima o poi vuole finire gli studi, e fare protesi per le tette, forse le sue. Da anni è nella top ten di Pornhub, milioni di fan sbavano per lei, non so che cifra campeggi sul suo conto in banca, e però Adriana lavora tantissimo, questo è il suo score del 2019: 100 uscite, di cui 30 anali, 12 a penetrazioni plurime.

adriana chechik (2)

Le rode a morte che Angela White abbia vinto 3 Oscar del Porno quale migliore attrice, e lei solo uno. Senti, non so come dirtelo, se non con le stesse parole che ha detto lei, in radio, a Howard Stern: Adriana ha sc*pato con suo padre! Vabbè, mica suo padre quello vero, biologico, c’è che Adriana ha avuto un passato un po’ particolare: sua madre è pazza, e lei per tutta l’infanzia e l’adolescenza ha trottolato in affidamento per 13 famiglie, e con una, con cui è stata dai 6 ai 9 anni, oh, insomma, lei dice che è andata così: quest’uomo, questo padre affidatario per 3 anni, lei ci s’è trovata benissimo, nulla da eccepire. Poi si sono rincontrati che Adriana era adulta e spogliarellista, lui divorziato, e sono andati a cena fuori, e poi il dopocena a casa di lei, e poi un bacio, e un altro, e l’hanno fatto sul divano. Anche anale. È reato?

