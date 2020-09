CARO WOODY, CI PRENDIAMO PURE UN ALTRO FILM DEL FILONE ''PRO LOCO'' - VIDEO: IL TRAILER DI ''RIFKIN'S FESTIVAL'', GIRATO A SAN SEBASTIAN, SU UNA COPPIA AMERICANA CHE SOCCOMBE AL FASCINO IBERICO. COPRODOTTO DALLA SPAGNOLA MEDIAPRO E DALL'ITALIANA WILDSIDE VISTO CHE IN AMERICA LO TRATTANO COME UN APPESTATO - L'ULTIMA PENTITA È KATE WINSLET: ''È FOTTUTAMENTE VERGOGNOSO CHE HOLLYWOOD DIFENDA LUI E POLANSKI'', OVVERO DUE CON CUI L'EX PROTETTA DI WEINSTEIN HA LAVORATO, BEN CONOSCENDO I LORO PRECEDENTI. VERI PER POLANSKI, MAI VERIFICATI PER WOODY…

1. «RIKFIN'S FESTIVAL»: ECCO IL TRAILER DEL NUOVO FILM DI WOODY ALLEN (COPERTO DALLE POLEMICHE)

Mario Manca per www.vanityfair.it

woody allen rifkin s festival

Lo stesso giorno in cui Kate Winslet rilascia un’intervista infuocata a Vanity Fair America rimproverandosi per aver girato in passato un film con Woody Allen e un altro con Roman Polanski, arriva il trailer di Rikfin’s Festival, il nuovo film di Allen che sarà presentato in anteprima al San Sebastian Film Festival il 18 settembre. Nonostante un piccolo invito al boicottaggio da parte del partito basco di sinistra EH Bildu e qualche polemica per aver scelto Allen per aprire la rassegna spagnola, il film, prodotto dalla spagnola The Mediapro Studio e dall’italiana Wildside, oltre che dalla casa di produzione dello stesso regista, la Gravier Productions, non si ferma e, anzi, dimostra come l’Europa sia più che contenta di continuare ad accogliere il lavoro di Allen che, nonostante il polverone sollevato da Ronan e Mia Farrow in patria, è stato più volte dichiarato innocente agli occhi della giustizia.

woody allen rifkin s festival

Per quanto riguarda il film, Rikfin’s Festival racconta di una coppia americana sposata che soccombe al fascino e alla bellezza della Spagna e del cinema. Il fatto, poi, che la moglie (Gina Gershon) trovi sempre più interessante un regista francese (Louis Garrel), rende il marito (Wallace Shawn) ancora più insicuro e fragile, almeno fino all’incontro con una simpatica donna spagnola (Elena Anaya) che vive a San Sebastian. Girato completamente in Spagna proprio durante il San Sebastian Film Festival al quale sarà presentato, Rikfin’s Festival segna la quarta collaborazione di Woody Allen con Mediapro, che già aveva avuto modo di promuovere il territorio locale grazie a Vicky Cristina Barcelona, che valse l’Oscar a Penelope Cruz.

L’omaggio di Allen, naturalmente, è la Spagna, terra che ha sempre amato, e a un cinema fiabesco e lussureggiante che traspare con forza dalle prime immagini del trailer. Nel cast del film sono presenti anche Sergi López e l’attore premio Oscar Christoph Waltz, mentre ancora non è stata stabilita una data di uscita del film in Italia. Sarà difficile, però, che Rikfin’s Festival vedrà la luce negli Stati Uniti, specie dopo il boicottaggio di Un giorno di pioggia a New York (il fatto che il film non venisse distribuito ha portato il regista a intentare una causa milionaria nei confronti di Amazon) e la difficoltà nel pubblicare A proposito di niente, l’autobiografia di Allen fortemente osteggiata da Ronan Farrow. Le dichiarazioni di Winslet, in questo senso, non migliorano la situazione, anche se, come ha spiegato anche nel suo libro, Allen non sembra tenerne conto. Almeno fino a quando troverà un modo per continuare a girare film e non essere disturbato.

2. BRUSCO DIETROFRONT DI KATE WINSLET: "MI PENTO DI AVER LAVORATO CON WOODY ALLEN E ROMAN POLANSKI"

woody allen rifkin s festival

https://www.tgcom24.mediaset.it/

In un'intervista a Vanity Fair, Kate Winslet ha ammesso di essersi pentita di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski. Clamoroso il suo dietrofront a pochi anni da dichiarazioni completamente opposte nei loro confronti. "Mi chiedo, che ca**o stavo facendo quando ho accettato di lavorare con Woody Allen e Roman Polanski? È incredibile per me ora come quegli uomini fossero tenuti in così alta considerazione, così ampiamente riconosciuti nell'industria cinematografica, e per tutto il tempo che lo sono stati. È fottutamente vergognoso", ha detto l'attrice.

Kate Winslet ha recitato nel film di Polanski "Carnage" nel 2011 e in "La ruota delle meraviglie" di Allen nel 2017. "Devo prendermi la responsabilità per aver lavorato con entrambi. Non posso tornare indietro nel tempo, devo fare i conti con quei rimpianti, ma cos’altro posso fare se non parlare con il cuore in mano a proposito di tutta questa situazione?", ha dichiarato l'attrice al magazine.

woody allen rifkin s festival

La Winslet ha parlato del suo nuovo ruolo nel film "Ammonite" di Francis Lee, rivelando che questa esperienza le ha aperto gli occhi: "Ammonite mi ha indotto ancora di più a impegnarmi in ciò per cui le donne si battono nei film e per il modo in cui veniamo dipinte, senza pensare all’orientamento sessuale. Perché la vita è breve, e vorrei fare del mio meglio per dare l’esempio alle donne più giovani. Stiamo dando loro in eredità un mondo a scatafascio, perciò vorrei fare la mia parte conservando un po’ di integrità".

kate winslet

Le sue ultime dichiarazioni in merito ai due registi con cui ha lavorato differiscono notevolmente con rilasciate al New York Times nel settembre 2017, La vincitrice dell'Oscar all'epoca aveva invece difeso la sua scelta di lavorare con Woody Allen, dichiarando: "Come attore devi solo fare un passo indietro e dire: 'Io non so niente'. E davvero, non so se tutto ciò sia vero o falso. Dopo aver riflettuto a fondo, lo metti da parte e lavori solo con la persona. Woody Allen è un regista incredibile. Così come Roman Polanski. Ho avuto delle straordinarie esperienze lavorative con entrambi quegli uomini, e questa è la verità".

kate winslet e weinstein

Le nuove dichiarazioni di Kate Winslet arrivano tra l'altro in concomitanza con l'uscita del primo trailer ufficiale di "Rifkin's Festival", il nuovo film di Woody Allen. Solo poco tempo fa il regista aveva definito le denunce nei suoi confronti come una moda del momento.

winslet e weinstein 2