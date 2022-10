IL CARROZZONE DEI TELE-MORENTI – ORMAI IN RAI NON SI CONTANO PIU' I DATI DI ASCOLTO DEPRIMENTI: LA TV DI STATO PERDE 350MILA SPETTATORI A SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 RISPETTO AL 2021. MA LO SFACELO PIÙ GROSSO È IN PRIMA SERATA: I CANALI RAI HANNO PERSO 1.250.000 SPETTATORI E A GODERE SONO SOPRATTUTTO MEDIASET E LA7 - UN FALLIMENTO TOTALE PER LA RAI: LA DIVISIONE IN GENERI E NON PIÙ IN RETI NON HA PRODOTTO RISPARMI NÉ ASCOLTI E…

Ascolti rai, i dati sono deprimenti, soprattutto se letti nell’ottica di riassetto e spinta verso il futuro impressa nell'era Fuortes che, causa risultato elettorale, pare volgere al tramonto. La platea tv si è assottigliata in modo corposo ma solo la tv di Stato ha subito perdite sostanziose mentre le concorrenti godono a spese del cavallo morente di viale Mazzini. Considerando settembre/ottobre 2022 rispetto al 2021, la platea tv totale si è ridotta di 350.000 telespettatori. A essere penalizzata però è soprattutto la prima serata che ne perde 1.250.000.

Ora, le responsabilità sono varie, anche al di là delle offerte. Però se è vero che la torta è più piccola, è anche vero che la Rai ne mangia di meno e lascia sul terreno 200.000 telespettatori nelle 24 ore e 800.000 in prima serata. Non è così per Mediaset e per La7 che invece erodono il bacino Rai succhiando lì dove la proposta di viale Mazzini appare meno soddisfacente. Mediaset registra un +50.000 considerando le 24 ore e un + 30.000 in prima serata. Anche La7, grazie alle sue proposte di tv fatta di talk e approfondimenti, ha conquistato nelle 24 ore, 30.000 nuovi telespettatori e in prima serata, registra un lusinghiero +130.000.

Volendo tradurre i numeri in considerazioni, Mediaset, grazie anche alla digitaline, cresce in valori assoluti, perfezionando così il sorpasso Rai e cresce anche La7. Rai1 lascia sul terreno una fetta importante di pubblico, quella di mercato, che s'attesta tra il -5 e il -6% e in questo modo oscilla tra il pareggio e il superamento di un soffio rispetto a Canale 5. In caduta verticale, Rai2 e Rai3 oramai svuotate e che dunque mancano di qualsiasi appeal.

A questo punto tante perplessità pesano sulla riforma aziendale e strutturale, una vera e propria strategia innovativa pensata però mai avviata da Salini e da Foa, ad e presidente Rai nella passata gestione, e che invece è stata il motore dell'era Fuortes/Soldi. La divisione in generi e non più in reti non ha prodotto risparmio né ascolti. Rai2 e Rai3 senza più identità non attraggono e la situazione non è migliore sul web dove Mediaset Play fa più contatti di Rainews.it. (…)

