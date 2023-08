4 ago 2023 15:38

CARTA STRACCIATISSIMA – GIUGNO È STATO UN ALTRO MESE HORROR PER I QUOTIDIANI ITALIANI: GLI UNICI CHE POSSONO VANTARE VENDITE IN CRESCITA SONO “IL FATTO QUOTIDIANO” E “LIBERO”. PER GLI ALTRI, È IL SOLITO BAGNO DI SANGUE – E “IL RIFORMISTA” DI RENZI, COME VA? NON CI È DATO SAPERE: NON VIENE RILEVATO DALLA “ADS – ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA”, E L’ARRIVO DI MATTEONZO È PASSATO DEL TUTTO INOSSERVATO (NONOSTANTE L’ENORME PUBBLICITÀ GRATIS CON LE OSPITATE IN TV)