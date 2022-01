CARTA STRACCIATISSIMA – ORMAI IL REPORT SULLE VENDITE DEI QUOTIDIANI IN ITALIA È UN NECROLOGIO (E ANDRÀ SEMPRE PEGGIO): IN TUTTO A NOVEMBRE 2021 IN EDICOLA SONO STATE ACQUISTATE 1.230.758 COPIE, 168MILA IN MENO DEL 2020. IL MERCATO SI È DIMEZZATO IN 5 ANNI – SOLO “LA VERITÀ” PRESENTA UN TREND IN CRESCITA, MA PARLIAMO PUR SEMPRE DI 27MILA COPIE - "BLITZQUOTIDIANO": "QUELLI DEL FATTO FANNO I FENOMENI MA FORSE CONVERREBBE ANCHE A LORO OSSERVARE IL TREND CHE LI HA PORTATI A POCO PIÙ DI 23MILA COPIE, SOTTO DEL 9 PER CENTO SULL'ANNO PRIMA"

Sergio Carli per www.blitzquotidiano.it

Vendite giornali quotidiani in Italia, Ads conferma un novembre 2021 nero. Mi sento come un becchino o un estensore di necrologi e non ne posso più.

Purtroppo sento che andrà sempre peggio. Solo un giornale presenta un trend in crescita, la Verità. Ma parliamo di 27.699 copie, da 24.874.

Su 60 milioni che siamo in Italia è un po’ poco. Anche Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport crescono, ma è un rimbalzo dopo il blocco degli stadi causa Covid. Tuttosport nemmeno ce la fa, travolto dalla crisi della Juventus.

Vendite giornali novembre 2021, qualche numero

In tutto nel mese di novembre del 2021 sono state vendute in edicola 1.230.758 copie, 168 mila copie in meno del 2020, pari al 12%. In ottobre il dato fu di un altro 12% di calo.

Mettendo le cifre in una prospettiva di appena 5 anni, il milione 230 mila copie vendute in edicola nel novembre del 2021 si raffronta con 2.339 mila copie del novembre 2016. Il mercato si è dimezzato in 5 anni. Si tratta di una crisi tipo estinzione dei dinosauri. E tutti si girano dall’altra parte. Solo Draghi si è fatto carico del dramma delle pensioni. Ma questo sistema il passato dei giornalisti non il futuro dei giornali.

Le copie vendute in edicola sono una importante fonte di ricavo, che le copie digitali non sembrano in grado di sostituire.

Giornali come il Fatto si deliziano a denunciare come scandalosi i prepensionamenti con cui gli editori cercano di alleggerire il costo di produzione dei quotidiani.

Si tratta di uno strumento previsto 40 anni fa da una classe politica consapevole della crisi che anche allora, ancorché per cause diverse, affliggeva il settore. Ma non ci sono più quei democristiani e i post comunisti hanno sciolto l’Unità nell’acido.

Certo si evitano tagli dolorosi scaricandone l’onere sullo Stato. Ma così è ed è stato fin dal primo riassetto della nostra economia negli anni ‘60.

Giusto o sbagliato è coerente con una visione di Stato sociale e un po’ socialista che vuole evitare scontri e miseria.

Perché ragliare contro le disparità e poi inveire quando assistiti sono i tuoi colleghi e concorrenti?

Quelli del Fatto fanno i fenomeni ma forse converrebbe anche a loro osservare il trend che li ha portati a poco più di 23 mila copie vendute nel mese di novembre, sotto del 9 per cento sull’anno prima. Un anno e mezzo fa sfioravano le 30 mila copie.

Le poche copie vendute da giornali come Verità o Fatto e la smisurata influenza che esercitano sulla opinione pubblica, anche grazie a fotocopie, rassegne stampa e tam tam internet conferma, se c’è ne fosse bisogno, l’importanza della carta stampata. Il fatto che i giornali come li conosciamo da un paio di secoli stiano per estinguersi però non allarma nessuno.

I giornali prodotto industriale e assieme opera collettiva dell’ingegno rinnovantesi ogni giorno presto non ci saranno più. Cosa resterà per contrastare, arginare, controbattere il flusso mefitico delle notizie fai da te, delle notizie selfie, dei comunicati senza filtro.

La democrazia nasce due secoli fa

Quella mitica di Atene era una burla: poche migliaia di proprietari terrieri e di miniere che passavano il tempo a tramare mentre decine di migliaia di schiavi lavoravano per loro senza diritto di voto. Oggi democrazia e è inscindibile dalla stampa, serva quanto volete ma indispensabile nella sua funzione di collettore e filtro. Per voi e per i nostri figli e nipoti sarà un brutto momento.

