CARTABIANCA, CARTA CANTA - PAOLO MIELI: ''TUTTI, COMPRESO SALVINI, SI FANNO ILLUSIONI. LA RIPARTENZA SARÀ DURISSIMA. SONO BRAVI TUTTI A CHIEDERE SEMPRE PIÙ SOLDI, MAGARI A PIOGGIA. MA A UN CERTO PUNTO QUEI SOLDI FINIRANNO'' - PER FORTUNA C'È LA SOAP TRA BIANCA E MAURO CORONA: ''LEI STASERA È ACIDA', ''LEI SI È SVEGLIATO STORTO E SI RACCONTA IL SUO FILM'', ''VOGLIO PROMUOVERE I MIEI LIBRI E LEI NON LO PERMETTE… NON SO SE TORNO MARTEDÌ PROSSIMO''

1. CARTABIANCA, PAOLO MIELI: "I SOLDI FINIRANNO". CORONAVIRUS E RIPRESA, PROSPETTIVE DRAMMATICHE

Da www.liberoquotidiano.it

paolo mieli foto di bacco

Tempi cupi. Anzi, ancora peggio. Paolo Mieli nutre poca fiducia nella capacità dell'Italia di rimettersi in pista da un punto di vista economico dopo l'emergenza coronavirus. La crisi, quella vera, non è ancora iniziata. E secondo lo storico e firma del Corriere della Sera picchierà durissimo. Lo dice, chiaro e tondo, ospite a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, dove risponde a Matteo Salvini, presente in studio, il quale si dice al contrario più ottimista. "Tutti, compreso Salvini, si fanno illusioni - premette Mieli -. La ripartenza sarà durissima. Sono bravi tutti a chiedere sempre più soldi, magari a pioggia. Ma a un certo punto quei soldi finiranno", conclude. Secondo Mieli, insomma, corriamo dritti dritti verso una (ulteriore) catastrofe.

2. CARTABIANCA, CORONA DÀ DELLA ACIDA ALLA BERLINGUER. LEI: «S’È SVEGLIATO STORTO STASERA. A MARTEDÌ PROSSIMO». LUI ‘MINACCIA’: «NON È DETTO»

Saverio Capobianco per www.davidemaggio.it

MAURO CORONA BIANCA BERLINGUER

Bianca Berlinguer e Mauro Corona di nuovo a battibeccare. Dopo gli screzi dello scorso anno, sembrava tornato il sereno tra la conduttrice e l’opinionista di Cartabianca, eppure ieri sera hanno mostrato una certa insofferenza reciproca. E’ accaduto quando l’alpinista – nello spazio in cui generalmente interloquisce con la padrona di casa – ha voluto consigliare delle letture al pubblico, tirando contemporaneamente una stoccata alla conduttrice:

“Visto che siete a casa… e lei che propone i libri in tv e lei mi ha detto ‘lei no, non può farlo’… si io lo faccio, visto che sono qui!“

afferma Mauro, innescando immediatamente la replica della conduttrice che ha negato di promuovere solitamente libri in televisione rimarcando, però, di non aver voglia di polemizzare. “Allora faccia a meno, ho capito che è nervosa stasera“, replica stizzito Corona, che passa dunque a mostrare un altro libro. A questo punto è una nuova frecciatina – lanciata quando l’alpinista consiglia la lettura in questione proprio alla Berlinguer definendola “così acida” (“questo è un libro che dovrebbe leggere lei, così da acida diventa alcalina” argomenterà successivamente) – a provocare una reazione irritata della conduttrice:

BIANCA BERLINGUER MAURO CORONA

“Sta facendo tutto da solo, si è svegliato storto stasera e si sta raccontando come al solito il suo film (…) non mi va di fare polemica in questo momento… non è il momento giusto per mettersi a litigare con lei“

esclama Bianca visibilmente irritata, aggiungendo che probabilmente l’isolamento non stia facendo così bene a Corona. La padrona di casa – pur dispiacendosi di doverlo salutare in questo clima – gli dà appuntamento a martedì prossimo. “Non è detto”, risponde lui prima di congedarsi. Ma la Berlinguer non si scompone, anzi ride sotto i baffi, conoscendo ormai Corona e le sue ‘minacce’:

“Vabbè ci risiamo, benissimo, vedremo martedì prossimo… arrivederci… anche stasera ha fatto tutto da solo, perché io non ho detto niente!”.