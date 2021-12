CARTABIANCA A LUCI ROSSE - MENTRE BIANCA BERLINGUER STA PER CONGEDARLO A FINE PUNTATA ("ADESSO CHE FA? SI TOGLIE LA CRAVATTA?"), MAURO CORONA RISPONDE CON UNA PROPOSTA INDECENTE: "SE VUOLE MI LEVO LA CINGHIA.." - LO SCRITTORE-MONTANARO ERA GIA' PRONTO A CALARSI LE BRAGHE PER MOSTRARE IL MUTANDONE DI LANA - IL VIDEO DI "STRISCIA"

BIANCA BERLINGUER E MAURO CORONA

Da www.liberoquotidiano.it

Nuove frontiere "erotiche" tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Lo scrittore montanaro fuori controllo a CartaBianca, accenna uno striptease estremo e oltre a far imbarazzare Bianchina si guadagna un posto nella classifica "piccante" di Spetteguless, a Striscia la notizia.

"Corona fa una proposta osè, anzi rosè... Lo scalatore vuole mostrare il Monte Rosa", ironizza Roberto Lipari, conduttore di Striscia. "Adesso che fa? Si toglie la cravatta? Certo, ha finito...", lo congeda la giornalista e conduttrice del talk politico del martedì sera di Rai3. E Corona, sornione, vestito in camicia e cravatta (ma senza giacca) si alza e accenna: "Se vuole mi levo la cinghia".

La regia inquadra la corda da arrampicata che Corona, in look decisamente inedito, ha utilizzato per tenere su in vita i pantaloni. La Berlinguer, evidentemente imbarazzata, abbassa lo sguardo e agita la mano ripetutamente: "No no...". Il sorriso, decisamente ingessato, tradisce una certa inquietudine.

"In studio è sceso il gelo - conclude ancora Lipari, conduttore del tg satirico di Canale 5 -. Ecco perché lo chiamano escursionista, perché è il re delle escursioni termiche. Ma non c'era bisogno di questo spogliarello per chiarire che tra i due è Bianchina quella che porta i pantaloni".