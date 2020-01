CASALINGHE DISPERATE? NO, ESAGERATE – SE AVETE DECISO DI FARVI SOMMERGERE DAL TRASH, DATE UN’OCCHIATA A “THE REAL HOUSEWIVES DI NAPOLI”, LA SERIE DI REAL TIME CHE SEGUE LE SORTI DI SEI DONNE VERACI CHE FANNO DELL’OSTENTAZIONE DI PLASTICA E RICCHEZZA IL LORO PUNTO DI FORZA – DALLA DUCHESSA CHE HA SCRITTO I LIBRO EROTICO ALLA PSICO-SHOPPER, QUELLA PIÙ PACATA È L’EX "PAPI GIRL" NOEMI LETIZIA… - VIDEO

Francesca D'Angelo per “Libero quotidiano”

the real housewives di napoli 4

La «Papi Girl» d' Italia è cresciuta: oggi Noemi Letizia ha 28 anni, vive a Chiaia e si sta costruendo una solida reputazione da casalinga. In tv, ovviamente. L' ex pietra di scandalo degli anni berlusconiani è diventata una delle protagoniste di The real housewives di Napoli: la nuova docu del canale Real Time, in onda ogni venerdì alle 22.20 (domani la seconda puntata) e disponibile integralmente sulla piattaforma dPlay Plus.

the real housewives di napoli 5

Un consiglio: guardatela. Se infatti il destino dello spettatore medio è morire sommerso da quintalate di trash (eufemismo), allora tanto vale perdere le proprie capacità cognitive guardando un prodotto così verace e assurdo da diventare irresistibile. La serie è una costola del franchising The real housewives of e segue la quotidianità di sei casalinghe napoletane, tanto eccentriche quanto esilaranti.

the real housewives di napoli 2

Basti pensare che, del gruppo, la più «normale» è proprio Noemi Letizia: oltre a formulare frasi di senso compiuto, l' ex «Papi Girl» è l' unica ad aver accettato di partecipare allo show per una ragione ben precisa. «Tutta Italia per anni ha parlato di me, sulla base del nulla.

the real housewives di napoli 1

La gente mi giudica. Ora voglio mostrare chi è Noemi Letizia: ho una dignità che non finisce più! », ha spiegato nella prima puntata. Le altre partecipanti non si sono invece nemmeno scomodate a dare spiegazioni. In fondo loro sono delle «queen», «delle donne selvagge e selvatiche» che si domandano se «i poveri forse sono gente malata? ». Insomma, a loro non frega niente del prossimo, men che meno dei problemi come la pace nel mondo: vogliono solo godersi la vita, possibilmente in tv. Così, di puntata in puntata, Noemi Letizia si vede rubare la scena dalle altre concorrenti: cinque panterone e ricchissime.

stella giannicola 2

Partiamo da Maria Consiglio. La nostra è la coerenza fatta persona: ci tiene a ostentare il titolo di duchessa, la propria cultura e raffinatezza. Poi però annuncia di aver dato alle stampe il suo primo libro. Erotico. «La storia è molto esplicita», gongola. Il suo sogno è «fare colazione nuda con addosso solo una pelliccia di zibellino», ma di fare l' amore non ne vuole sapere: «sogno di avere un marito gay perché il sesso è una stanchezza infinita: lavati, struccati, rivestiti, ritruccati».

noemi letizia 2

Attualmente ama il suo cagnolino, Chathy, al quale ha comprato una pelliccia (vera ovviamente) su misura. In materia di shopping, non è da meno Simonetta: grafologa, psicopedagogista, imprenditrice e altre 1.400 cose, si auto definisce psico-shopper. Della serie: dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Si è rifatta il seno due volte ma ci tiene a far sapere al mondo che lei, le sue figlie, le ha allattate e «il mio latte era buonissimo».

raffaella siervo 1

Svariate perle di saggezza arrivano anche da Stella: tre matrimoni alle spalle, ama le «scarpe con il tacco perché danno un tocco da dominatrice: nella sala mi piace essere la più alta tra le donne». Si è rifatta il seno tre volte, la bocca una volta sola e assicura che il botulino «fa bene alle rughe, ma anche al cervello».

noemi letizia 1

L' aspetto fisico è un pallino pure per Daniela. Giornalista, cura a tal punto la propria immagine da spergiurare: «Non so cosa sia la parmigiana di melanzane». Un reato da Napoli in giù.

Infine, Raffaella: 44 anni, laureata in lingue e letterature straniere, si considera una «bisbetica indomabile». Segni particolari? «Quelli che vedete sono tutti pezzi originali: sono contro la chirurgia». Altro che Gf Vip. Baci stellari a tutti

