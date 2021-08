2 ago 2021 16:12

CASTELLI DI CARTA - IL GRUPPO GEDI METTE IN VENDITA "L'ESPRESSO": IL SETTIMANALE, CHE ORA ESCE LA DOMENICA COME SUPPLEMENTO DI "REPUBBLICA", NON RIENTRA PIÙ NEI PIANI - GEDI VUOLE CREARE UNA SOCIETA' AD HOC IN CUI FAR CONFLUIRE L’ESPRESSO, CON I SUOI 26 GIORNALISTI, INSIEME AGLI ALTRI PERIODICI DEL GRUPPO, TRA CUI LIMES E NATIONAL GEOGRAPHIC - CARLO DE BENEDETTI RINUNCIA AL PROGETTO DI FONDAZIONE PER "DOMANI" FORSE L’INGEGNERE NON HA TROVATO PARTNER DISPOSTI A SEGUIRLO NEL PROGETTO?