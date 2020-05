CATERINA BALIVO, LA SHOWGIRL CHE SI VERGOGNA DI ESSERLO (MENO MALE CHE C’E’ LA DE FILIPPI!) – LA CONDUTTRICE DI “VIENI DA ME” DICE CHE NON TORNERA’ IN TV PER ADESSO PERCHÉ “PENSO CHE NON CI SIA UN CLIMA ADATTO PER IL MIO PROGRAMMA, IO NON SONO UN' ATTRICE” – LA VERITA’: “UN' USCITA ASSAI DA COMMEDIANTE. E CHE SIGNIFICA POI NON ESSERE UN' ATTRICE? CHE MORALISMO DA QUATTRO SOLDI, E POVERO IL SUO PUBBLICO…”

Simonetta Sciandivasci per la Verità

caterina balivo

Maria De Filippi non è replicabile, né imitabile, e allora meno male che c' è lei, almeno lei, in quell' universo popolato di un po' troppo numerose stancabili accomodate accomodanti presentatrici, che in questo periodo sono un bene di prima necessità e dovrebbero ingegnarsi per poter tornare presto a fare il loro mestiere, ché gli italiani sono a casa da settimane senza calcio, comici, passeggiate, messe, pasticcerie, circondati da congiunti, affini, bollettini Covid, gel igienizzanti, fotocamere. E avrebbero un bisogno matto d' essere intrattenuti, che non c' è niente di male, non c' è niente d' offensivo, si deve avere un pensiero per i malati, i morti, gli affaticati, ma pure per i vivi.

CATERINA BALIVO

Caterina Balivo, invece, che ha preso gusto a far dirette contenutistiche assieme al suo congiunto stabile per parlare di libri con i di essi autori, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni che non tornerà in tv per adesso perché «penso che non ci sia un clima adatto per il mio programma [] sai, io non son un' attrice».

A parte la notabile professionalità e l' altissimo senso della misura, cosa ne deduciamo? Nel mondo di prima Vieni da me poteva andare in onda perché nessuno moriva, stavamo tutti bene, il pianeta era uno spasso, la vita anche, e allora si poteva stare senza pensieri e quindi guardare la Balivo in tv? O forse che, per sua stessa ammissione, la Balivo andava in tv a dire e fare scempiaggini che in un mondo molto provato dal dolore non hanno più senso (se così fosse, domanda nella domanda, non si può adattarsi al tempo nuovo, e rimodularsi? Maria De Filippi ha ideato un nuovo format per Amici, per esempio, e va bene che è Maria De Filippi, ma insomma, prenderla a modello potrebbe esser saggio).

maria de filippi

E che significa poi non essere un' attrice? Uh, se ci fossero le indignazioni di una volta, uh come costerebbe cara, in un momento nel quale gli attori rischiano il lastrico, un' infelicità così. Ma la pandemia ci ha resi meno suscettibili alle scemenze e quindi non s' è indignato nessuno, meglio così.

Quello che la Balivo voleva dire, con un' uscita in verità assai da commediante, è che lei è una così brava persona, così empatica, così autentica, così trafitta dai dolori degli altri, che non potrebbe andare a fare il suo frivolo lavoro (e che sia frivolo lo ha praticamente detto lei), lo troverebbe sconveniente. Che moralismo da quattro soldi, e povero il suo pubblico.

caterina balivo foto di bacco (2) caterina balivo CATERINA BALIVO caterina balivo e la madre di morgan caterina balivo foto di bacco (3) caterina balivo foto di bacco (1) caterina balivo caterina balivo 7 caterina balivo 6 caterina balivo 5

CATERINA BALIVO