CATTIVA FEDEZ – IL RAPPER È COMPARSO ALLA SFILATA DELL’AMICA DONATELLA VERSACE, BIANCO COME UN CENCIO E CON POCHISSIMA VOGLIA DI SORRIDERE: ERA IN PRIMA FILA, MA NON HA PARLATO CON NESSUNO E HA PASSATO TUTTO IL TEMPO A SPIPPOLARE CON IL TELEFONO E A CHATTARE. FEDERICO LUCIA STA CERCANDO DI AGGRAPPARSI A QUALCUNO, VISTO CHE DA SOLO NON HA MAI FATTO NULLA (J-AX PER LA MUSICA, LA MAMMA PER GLI AFFARI, LUIS SAL PER I PODCAST E CHIARA FERRAGNI PER LA VITA PRIVATA E GLI AFFARI) – IL DIVORZISTA: “I FIGLI STARANNO CON LEI, E ANCHE L’ABITAZIONE CONIUGALE VERRÀ ASSEGNATA ALLA MADRE” (TE CREDO: L’HA PAGATA LEI…)

FEDEZ DA SOLO ALLA SFILATA DI DONATELLA VERSACE PASSA TUTTO IL TEMPO A SPIPPOLARE SUL TELEFONO

fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 10

1. FEDEZ DA SOLO ALLA SFILATA DI VERSACE. NON PARLA E PASSA TUTTO IL TEMPO A MESSAGGIARE CON IL CELLULARE

Estratto da www.corriere.it

Prima uscita pubblica per Fedez il giorno dopo la notizia della rottura con la moglie Chiara Ferragni. Il rapper era in prima fila alla sfilata dell’amica Donatella Versace, ma ai molti giornalisti che lo hanno tempestato di domande […] non ha voluto rispondere: «Non voglio parlare»- ha detto.

Nel pomeriggio Fedez era stato fermato dall’inviato di Pomeriggio 5 al quale aveva semplicemente risposto: «[…] l’unica sua priorità sono i figli». Non nominando mai la moglie e confermando di fatto le indiscrezioni di stampa.

Fedez, seduto in prima fila alla sfilata Versace, ha regalato qualche sorriso di circostanza ai fotografi e per il resto è rimasto la gran parte del tempo con gli occhi incollati al cellulare per messaggiare. Anche durante la sfilata, […]

FEDEZ INTERVISTATO A POMERIGGIO CINQUE

2. FEDEZ E IL DOPO FERRAGNI «ORA PENSO SOLO AI FIGLI»

Estratto dell’articolo di Claudia Guasco per “il Messaggero”

Sette anni d'amore, cinque di matrimonio, due figli, una ditta (i Ferragnez) che muove schiere di follower. E un'accortezza: vita insieme, ma bilanci separati. Fino a domenica scorsa, quando Fedez se ne è andato di casa, lo schema ha funzionato, ora Chiara Ferragni e Federico Lucia si ritrovano a fare i conti con un amore forse finito, un impero economico che potrebbe subire contraccolpi e soprattutto due bambini da proteggere.

Lo fa Fedez: «Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento». […] Da giorni la coppia si muove sottotraccia, lei […] diserta le sfilate della settimana della moda, lui si è trasferito da un amico. Ieri pomeriggio […] viene intercettato dalle telecamere di Pomeriggio Cinque. Prima domanda: la notizia della separazione è vera?

fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 8

Federico Lucia è un po' seccato, però si ferma e risponde. «Dai, ragazzi - replica - Anche se fosse lo dico a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli?». Insiste: «Secondo voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?».

Eppure c'è chi insinua, sussurra. Forse è un'idea per rilanciare il marchio Ferragnez appannato dall'inchiesta per truffa aggravata sulle operazioni benefiche dell'influencer, esperti del settore come la docente Iulm Maria Angela Polesana ribaltano la crisi sentimentale in una «eccezionale operazione di marketing».

Potrebbe trattarsi di un colpo di scena per riconquistare attenzione, oppure una nuova puntata destinata a finire nella serie tv sulla famiglia. Fedez smentisce e si accalora: «Io non gioco sulla pelle dei miei figli, sono la priorità della mia vita». Sulla moglie nemmeno una parola, benché dalla partecipazione a Sanremo di un anno fa i rapporti siano precipitati.

MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FERRAGNI E FEDEZ

Fedez che rovina tutto, che mette sempre se stesso davanti a ogni cosa. Lui tronca: «A me non interessa cosa dicono le persone, conoscono la relazione con mia moglie? Accetto il fatto che facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito...».

L'edicolante di CityLife racconta che da tre settimane Federico Lucia non si vede più in giro, prima era sempre a spasso con il cane Paloma nel parco sotto casa. Ieri è ricomparso in pubblico, alla sfilata di Versace «perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento».

fedez e chiara ferragni ai bei tempi

Quanto a Chiara, «parlerà lei», assicura la sorella Valentina seduta a bordo passerella da Tod's, nel cui consiglio di amministrazione figura l'influencer. […] Per l'imprenditrice è tempo di decisioni e una l'avrebbe già presa: si è recata nello studio di un noto legale matrimonialista per l'affido dei figli.

«Sono ancora piccoli, quindi staranno con lei. E anche l'abitazione coniugale verrà assegnata alla madre», il percorso tracciato dall'avvocato Pier Filippo Giuggioli, che ha assistito Silvio Berlusconi nella causa con l'ex moglie Veronica Lario. In sede di divorzio, «se non ce nessun tipo di accordo, i nuovi orientamenti della Cassazione tengono conto dell'apporto del singolo non solo all'attività di supporto alla famiglia, ma anche alla professione dell'altro e quanti sacrifici abbia fatto per consentirgli di raggiungere tale posizione». Le sentenze Grilli e Berlusconi, spiega Giuggioli, sono state lo spartiacque «sull'apporto del coniuge al lavoro dell'altro, con conseguente compensazione».

tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 1

[…] In questo caso chi abbia giovato di più al successo dell'altro può essere misurato in giro d'affari (20 milioni di fatturato lui, quasi 40 milioni lei) e numero di follower (29,6 milioni Ferragni, 14,6 milioni Fedez). E proprio la quantità di seguaci potrebbe essere oggetto di approfondimento da parte dei pm di Milano che indagano sugli accordi commerciali legati alla beneficenza. […]

FEDEZ INTERVISTATO DA MICHEL DESSI PER POMERIGGIO CINQUE LE SOCIETA DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 6 CHIARA FERRAGNI PUBBLICA UN VIDEO IN CUI SI ALLENA DOPO IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DELLA RELAZIONE CON FEDEZ UNICO - DOC DI FEDEZ - MEME tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 6 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 4 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 5 la proposta di matrimonio di fedez a chiara ferragni 6 maggio 2017 fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 3 fedez chiara ferragni favorisca i sentimenti fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 7 fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 4 fedez con il cuoricino da fabio fazio fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 1 fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 5 FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - MURALE DI TVBOY fedez alla sfilata di donatella versace dopo la rottura con chiara ferragni 2