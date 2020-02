CECCHETTO CONFERMA A ''CHI'' LE INDISCREZIONI DI DAGOSPIA: SI ASPETTAVA UNA CHIAMATA A SANREMO DAI SUOI PUPILLI AMADEUS E FIORELLO. ''SONO SCELTE DELLA RAI, PROBABILMENTE AVEVANO GIÀ I LORO ESPERTI, SONO CONTRO I 'PACCHETTI' O LE RACCOMANDAZIONI, NON DOVEVA FAR PIACERE A ME ANDARE MA DOVEVA FAR PIACERE A LORO AVERMI, MA NELLA VITA PENSO DI AVER DIMOSTRATO ABBASTANZA, RESTA IL FATTO CHE FIORELLO E AMADEUS LI HO SCOPERTI IO. IL FORFAIT INASPETTATO DI JOVANOTTI? SICURAMENTE AVEVA DA FARE COSE CHE AVEVA PIANIFICATO GIÀ DA TEMPO'' (CIAO CORE)

amadeus claudio cecchetto rosario fiorello photo andrea arriga 612373

Sul numero di “Chi” in edicola mercoledì prossimo, in una lunga intervista, Claudio Cecchetto parla delle sue “creature”, Fiorello e Amadeus, e spiega perché non è stato coinvolto nell'organizzazione del Festival. «Sono scelte della Rai, probabilmente avevano già i loro esperti, sono contro i “pacchetti” o le raccomandazioni, non doveva far piacere a me andare ma doveva far piacere a loro avermi, ma nella vita penso di aver dimostrato abbastanza, non mi attacco a queste cose. Resta il fatto che Fiorello e Amadeus lì ho scoperti io e ci sono cose che restano nel tuo curriculum e anche nel tuo cuore».

amadeus cecchetto

Oltre a loro Cecchetto ha lanciato Gerry Scotti, Jovanotti, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo. «Io riunivo persone con talento e sapevo che, frequentandosi, avrebbero moltiplicato il proprio talento. Ho condotto tre volte Sanremo e poi mi sono messo a fare il talent scout cercando persone che fossero più forti di me, perché ci si può anche esprimere attraverso gli altri». «Le gelosie le creano i numeri due o i numeri tre ma io avevo solo numeri uno che non potevano essere in competizione: come avrebbe potuto Jovanotti essere geloso di Max Pezzali o Gerry Scotti di Fabio Volo?».

amadeus fiorello cecchetto

Tornando al Festival, Cecchetto non ha voluto dare indicazioni ai suoi pupilli. «Non ho dato consigli ad Amadeus perché il problema dei consigli è che rendono tutti uguali mentre il mondo va avanti proprio perché si spera che qualcuno faccia qualcosa di diverso».

Del forfait inaspettato di Jovanotti, ospite annunciato e parte della famiglia di Radio Deejay, Cecchetto dice: «Sicuramente Lorenzo aveva da fare cose che aveva pianificato già molto tempo prima e non poteva mandare tutto a monte. E poi l’amicizia non deve mai diventare un obbligo, altrimenti non è amicizia».

E del suo futuro come possibile giudice di un talent come “X Factor”, Cecchetto taglia corto: «È tutta la vita che faccio “X Factor”, solo che lo faccio sul campo».

