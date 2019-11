CELENTANO SCIVOLA (11,1-8,3%), VINCE IL FILM DI RAI1 (14,5%) - BOOM PER DEL DEBBIO CON SALVINI (8,1%) - FORMIGLI (5,1%) - DANDINI (5,9%) - LA LAZIO SU TV8 (4,1%) - 'XFACTOR' (2,9%) - MORENO (4,1%), PALOMBA (4,9-4,8%), GRUBER (6,6%) - AMADEUS (21,4%) VS 'STRISCIA' (16,4%) - E.DANIELE (19-16,1%) - 'FORUM' (17,9%), ISOARDI (13%) - BRU-NEO (10,1%) - 'BATTUTE?' (3,2%) - MANNONI (5,5%)

Nella serata di ieri, su Rai1 La famiglia von Trapp – Una vita in musica ha conquistato 3.286.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 la quarta puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha raccolto davanti al video 2.695.000 spettatori pari all’11.1% di share, mentre il cartone Adrian è arrivato a 1.263.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Frozen – Il regno di ghiaccio ha interessato 1.680.000 spettatori (7%). Su Italia1 The Transporter Legacy ha intrattenuto 1.672.000 spettatori (7%). Su Rai3 Stati Generali ha raccolto 1.250.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.406.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 Piazzapulita ha registrato 901.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League Lazio-Cluj segna 1.009.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Clandestino è seguito da 309.000 spettatori con il 2%. Su RealTime Tienda – Missione Bellezza è visto da 174.000 spettatori (0.7%) nel primo episodio e 258.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su SkyUno il sesto live show di X Factor 13 ha convinto 653.000 spettatori (2.9%).

Access Prime Time

Deal With It al 2.6% senza Guess My Age (assente causa Europa League).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.564.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.268.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 1.076.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 CSI Miami 4 ha registrato 1.371.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Non ho l’Età interessa 1.188.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.758.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.222.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.276.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.690.000 spettatori (6.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 674.000 spettatori con il 2.6%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 324.000 spettatori (1.3%).

Preserale

L’Eredità arriva al 25%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.577.000 spettatori (21.1%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.072.000 spettatori (25%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha raccolto 3.643.000 spettatori pari al 18.4% (presentazione a 2.742.000 e il 16.7%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 755.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 1.160.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 734.000 spettatori (4.1%). A seguire CSI Miami 4 ha totalizzato 750.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Blob segna 1.106.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 951.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Little Murders 2 ha appassionato 184.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 481.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Unomattina non va oltre il 16.5%.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 868.000 spettatori con uno share del 16.5%; Storie Italiane ha ottenuto 990.000 spettatori (19%) nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 871.000 spettatori pari al 15.5% nella prima parte e 722.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Italia ha raccolto 160.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny è visto da 80.000 spettatori (1.3%), mentre The Mentalist 2 ottiene un ascolto di 167.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Agorà convince 536.000 spettatori pari al 9.4% (presentazione a 513.000 e l’8.2%). A seguire Mi Manda Raitre segna 397.000 spettatori con il 7.6%. Su Rete4 Detective in Corsia 8 ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 289.000 spettatori con il 5.1%. A seguire Coffee Break ha informato 288.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Magalli sale (7% – 9.3%).

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane è seguita da 1.004.000 spettatori con il 16.1%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.490.000 spettatori (13%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.491.000 spettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 463.000 spettatori (7%) nella prima parte e 981.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist 2 piace a 213.000 spettatori (3.1%). A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.188.000 spettatori con l’8.1%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 373.000 spettatori (5.9%); Quante Storie convince 860.000 spettatori (6.7%); Passato e Presente incolla 634.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 151.000 spettatori con il 2.3% nella prima parte e 212.000 spettatori (1.8%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 428.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 541.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Amici 19 all’1.5%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.822.000 spettatori pari al 13% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.645.000 spettatori (14.4%); La Vita in Diretta è seguita da 1.918.000 spettatori con il 14.6% (presentazione a 1.428.000 e il 12.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.596.000 spettatori con il 17.3%; Una Vita ha convinto 2.497.000 spettatori con il 16.9%; Uomini e Donne è stato seguito da 2.874.000 di spettatori con il 22.3% (Uomini e Donne – Finale 2.337.000 pari al 20.4%); Il Segreto ha ottenuto 2.360.000 spettatori con il 21%.

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.140.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte, 2.498.000 spettatori pari al 17.8% nella seconda parte e 2.204.000 spettatori pari al 14.4% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 714.000 spettatori (5.5%), mentre la ventesima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 515.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 661.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 983.000 spettatori (6.5%) nel primo episodio, 1.083.000 spettatori (7.3%) nel secondo episodio e 1.084.000 spettatori (7.5%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 12 segna 694.000 spettatori (5.3%); Shooter sigla 342.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio, 337.000 spettatori (3%) nel secondo episodio e 326.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio. Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.867.000 spettatori con il 13.8% (Aspettando Geo a 948.000 e l’8.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.063.000 spettatori con il 7.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 460.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Vite da Copertina ha intrattenuto 185.000 spettatori (1.4%). Su RealTime Amici 19 è visto da 220.000 spettatori pari all’1.5%.

Seconda Serata

Bene Shutter Island.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 822.000 spettatori con uno share del 10.1% (presentazione a 1.233.000 e il 9%). Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 346.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai2 Battute? segna 488.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Shutter Island è visto da 548.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 430.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Nel continente nero è stato scelto da 216.000 spettatori con il 5.3%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.283.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.322.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.00 2.092.000 (15%)

Ore 20.30 1.528.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.636.000 (11.1%)

Ore 19.00 2.162.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.023.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.506.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.545.000 (13.6%)

Ore 18.30 852.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 336.000 (3.8%)

Ore 18.55 639.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 643.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.252.000 (5.2%)