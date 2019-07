PATRIZIA PRESTIPINO SCRIVE A DAGOSPIA PER RISPONDERE ALLA BATTUTA DI UN COLLEGA DEM PER LE SUE CHIACCHIERE CON COSIMO FERRI: “AL “SIMPATICO” PARLAMENTARE DEL PD, FORSE INVIDIOSO DEL MIO COMODO POSTO COLLOCATO ALL’ESTREMA SINISTRA E DELL’AFFIATAMENTO CHE ABBIAMO, IN QUESTE FILE, TRA TANTI COLLEGHI, CONSIGLIEREI DI EVITARE L’ASSUNZIONE DI ALCOOL ALLA BUVETTE E…”