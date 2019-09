16 set 2019 12:00

IL CEO DI APPLE TIM COOK TORNA IN ITALIA DA CECCHERINI PER IL 20° ANNIVERSARIO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI - DOPO DUE ANNI DALLA SUA PRIMA PARTECIPAZIONE, L'EREDE DI STEVE JOBS TORNA PER INCONTRARE GLI STUDENTI DEL PROGETTO ''IL QUOTIDIANO IN CLASSE''