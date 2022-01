CERTI BOLLORI NON FINISCONO! BELEN E STEFANO DE MARTINO DI NUOVO INSIEME? – ALBERTO DANDOLO SU "OGGI": LA SHOWGIRL ARGENTINA TORNA AL CENTRO DEL GOSSIP. L’AMORE FINITO CON ANTONINO, LA VACANZA DA SINGLE, IL RITORNO DI FIAMMA CON DE MARTINO E PURE LA QUARANTENA PER IL COVID! LA CONFESIONE: “LE CORNA? PENSO DI AVERLE. DALLE CORNA NON SI SALVA NESSUNO” - LO SCONTRO A DISTANZA CON NINA MORIC E L'OMBRA DI CORONA

Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip, ammesso che ne sia mai uscita. Dall’amore finito con Antonino Spinalbese, padre della sua bimba Luna Marì, alla paparazzata esclusiva di Oggi con l’ex marito Stefano De Martino, dalla ripresa dei contatti con Fabrizio Corona alla vacanza da single, fino alle corna!

Ma non solo: di ritorno dall’Argentina, la showgirl ha rivelato ai fan di essere costretta alla quarantena fiduciaria con i figli. Ma questo significa che, se contatto di positivo e non positiva lei stessa, Belen non ha ancora completato il ciclo vaccinale con il booster. Altrimenti, in base alle nuove regole, avrebbe evitato di dover rimanere chiusa in casa. Comunque sia, quel che conta è che accanto a lei non c’è nessuno se non Santiago e Luna Marì

Belén Rodriguez e Fabrizio Corona, storia di un rapporto mai archiviato del tutto. Dopo la fine dell’amore con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha infatti intensificato la frequentazione con l’ex re dei paparazzi. Un rapporto squisitamente professionale e per lo più telefonico, dicono persone vicine alla Rodriguez. Secondo altri, invece, la notizia sarebbe solo una bufala montata da Corona per attirare ancora una volta su di sé l’attenzione, lasciando addirittura intendere di incontri privati nella sua casa a Milano tra lui e la showgirl argentina.

Incontri mal tollerati dalla sua ex moglie, Nina Moric. E proprio in casa Moric il Natale si è tinto di giallo. La modella croata, infatti, ha postato alcune storie su Instagram in cui ha accusato Belen di aver baciato suo figlio durante una festa il 23 dicembre.

Moric ha mostrato alcuni messaggi Whatsapp che avrebbe ricevuto da Carlos Maria, 19 anni, che accusava Belén di averlo fatto bere, invitato a fumare e di averlo baciato in bocca. Poco dopo, però, è stato lo stesso ragazzo a negare tutto. A bollare lo sfogo come invenzione di mammà. Perché lui, Belén, non l’avrebbe neppure vista.

La replica dell’argentina è arrivata dopo giorni di silenzio e piuttosto indiretta. Il 29 dicembre, la showgirl ha pubblicato uno scatto autografato da Sophia Loren: «L’unico autografo che avrei mai chiesto, sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!» è la sua didascalia.

Fra i quasi 700 commenti ce n’è anche uno di un utente che ha scritto: «Nina Moric dice che tu lo hai chiesto a lei anni fa, che eri una sua fan». «Diciamo che manco questo è accaduto», ha replicato lei, con evidente riferimento alle ultime accuse della ex di Corona. Quello che è certo è che Belén è di nuovo single dopo la fine, mai ufficializzata, della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della loro piccola Luna Marì. Ma perché tra loro è finita? Lei era già bella, ricca, famosa, forte ma anche fragile, quando in una sera di fine inverno incontrò Antonino. I due credevano sinceramente nel loro amore. E a pochi mesi dal primo incontro decisero di mettere al mondo un figlio.

Ma la lucidità di un sogno si è poi scontrata con la vita vera: Belén si è all’improvviso trovata a confrontarsi con un ragazzo più giovane e inesperto, tanto meraviglioso quanto incapace di tenerle testa. Poi la showgirl argentina ha deciso di mettere migliaia di chilometri tra sé e gli ultimi gossip, compresi quelli suscitati dalla paparazzata mano nella mano con l’attore Michele Morrone. Lasciati Santiago al papà Stefano De Martino e baby Luna a Spinalbese, è volata in vacanza a Montevideo con l’amica Patrizia Griffini. In aeroporto hanno persino scherzato sul tema del tradimento. «Le corna? Penso di averle. Dalle corna non si salva nessuno», ha commentato ridendo la showgirl. Senza spiegare nulla di più.

