CERTO CHE LAVORARE CON ELON MUSK DEVE ESSERE ‘NA BELLA ROTTURA DI COJONI - LO SVALVOLONE DI TESLA ARRIVA NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO E IRONIZZA: "ABITUATEVI ALL'IDEA CHE SARÒ QUI" - IL MILIARDARIO DEVE SOLO FORMALIZZARE L’ACQUISTO DEL SOCIAL PER 44 MILIARDI DI EURO - PECCATO CHE ABBIA GIA’ PROMESSO DI VOLER TAGLIARE IL 75% DEI DIPENDENTI E DI SFORBICIARE LE BUSTE PAGA...

ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO

Da https://video.repubblica.it

Elon Musk ha già cambiato status sul suo profilo pubblico di Twitter in "Chief Twit" prima della scadenza di venerdì imposta dal tribunale per acquistare l'azienda, dopo il riavvicinamento seguito a mesi di contesa, sfociata anche in una disputa legale, con il miliardario che si appresta ad acquistare la piattaforma di microblogging per 44 miliardi di euro. Musk è andato subito negli uffici di San Francisco della società, portando con sé un lavandino.

ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO

Ovviamente con postando su Twitter un video e una frase ironica "Let's that sink in", con un gioco sul significato della parola 'sink': 'lavandino' o 'digerire' insomma "abituatevi all'idea che sarò qui, dovrete mandarmi giù". Per alcuni il significato poteva anche riferirsi in modo strafottente ai tonfi di borsa superati dopo l'annuncio dell'offerta.

ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO

Lo scorso aprile il miliardario proprietario di Tesla e Space X ha proposto di acquistare il social per 44 miliardi di dollari. La trattativa però si è complicata con le richieste di Musk di conoscere il numero di account spam attivi sulla piattaforma, che l'imprenditore sostiene siano superiori al 5% dichiarato dall'azienda.Dopo mesi di tensione, con l'avvicinarsi delle scadenze giudiziarie, è arrivato un riavvicinamento tra le parti, con Musk che dovrebbe finalizzare l'acquisto.