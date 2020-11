CHE BELLE LE SMENTITE CHE NON SMENTISCONO! CORONA: ''I 50MILA EURO CHE RICEVO FANNO PARTE DI UN CONTRATTO CON MEDIASET CHE COMPRENDE PIÙ COSE. L'ACCORDO CON I PROGRAMMI DI BARBARA D'URSO NON RAGGIUNGE ASSOLUTAMENTE QUESTE CIFRE''. BENISSIMO. MA SICCOME NON ABBIAMO VISTO CORONA NÉ AL ''GF VIP'' NÉ DALLA TOFFANIN NÉ DA COSTANZO, MA SOLO DALLA D'URSO, IN CHE CONSISTONO LE ''PIÙ COSE''? AH, SAPERLO…

Fabrizio Corona, dopo aver detto a ''Vanity Fair'' che le sue ospitate dalla D'Urso gli sono fruttate 50mila euro, oggi precisa su Instagram:

Preciso che l'agenzia per cui lavoro e IO abbiamo un contratto con Mediaset da 50.00 euro (immaginiamo volesse dire 50.000, ndDago) che comprende più cose. Il contratto con @livenoneladurso e @barbaracarmelitadurso non raggiunge assolutamente queste cifre, visto che dopo questa pandemia i contratti ed i cachet sono stati abbassati di più del 50 per cento. ANCHE IO HO ADERITO E ACCETTATO LA RIDUZIONE PER STIMA VERSO LA CONDUTTRICE. Potete controllare. GRAZIE.

DAGONOTA - Noi abbiamo solo una domanda: ma in questo ultimo periodo, in quali trasmissioni Mediaset è apparso Corona? Dopo il fattaccio dell''Isola' con il povero Riccardo Fogli, non si è più visto per reality. Dalla Toffanin non è stato ospitato, così come da Costanzo. Al momento, si è visto solo nei programmi di Barbara D'Urso. Dunque non si capisce quali sarebbero gli altri impegni con Mediaset che garantiscono quella cifra…

fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 8 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 7 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 3 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 2 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 6 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 1 fabrizio corona a 'live non e' la d'urso' 9