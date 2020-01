24 gen 2020 19:04

CHE BOTTO! MAGALLI SI SCHIANTA SULLA CASSIA: SMART DISTRUTTA, LUI ILLESO PER MIRACOLO - IL CONDUTTORE HA PERSO IL CONTROLLO DELLA VETTURA CHE E’ ANDATA A FINIRE CONTRO IL GUARD RAIL. MAGALLI È USCITO DALL'ABITACOLO DA SOLO E NON HA VOLUTO CHE GLI AUTOMOBILISTI ACCORSI PER AIUTARLO CHIAMASSERO L'AMBULANZA. COINVOLTO NELL'INCIDENTE ANCHE UN SUV CON UNA FAMIGLIA A BORDO