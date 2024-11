CHE CAPITOMBOLO! – LAURA PAUSINI SCIVOLA DURANTE IL CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO, A MILANO, E ROTOLA A TERRA: LA CANTANTE È STATA TRADITA DALL’ABITO TROPPO LUNGO E DAGLI STIVALONI CON IL TACCO. MA NEMMENO IL RUZZOLONE L’HA FERMATA: UNA VOLTA PIOMBATA AL SUOLO, PERÒ, HA CONTINUATO A STRAZIARE I TIMPANI DEL PUBBLICO… - VIDEO

Da www.ilrestodelcarlino.it

LAURA PAUSINI CADE DURANTE UN CONCERTO A MILANO

Laura Pausini cade durante un concerto a Milano, ma... The Show Must Go On: l'artista romagnola si alza e continua a cantare davanti al suo pubblico. L'incidente […] avvenuto durante la serata del 28 novembre: Laura si stava esibendo sulle note di Zero, canzone contenuta nel suo ultimo disco Anime Parallele e stava scendendo dal palco, quattro scalini in tutto, ma al secondo inciampa e cade. Complice forse anche il vestito molto lungo e gli stivali con il tacco alto.

Fortunatamente, non si è fatta niente: con il microfono in mano a continuato a cantare. Il video ha fatto il giro del web, tanti i commenti dei fan e degli utenti: da chi sorride a chi si preoccupa per la sua beniamina. […]

festa di compleanno di laura pausini 20 laura pausini 3 festa di compleanno di laura pausini 17