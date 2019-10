CHE CAZZO FAI AD HALLOWEEN? IL CAZZO! - SU 'ETSY' E 'AMAZON' SI VENDONO I COSTUMI DI HALLOWEEN PER IL PENE: DAL TERRIFICANTE PENNYWISE DI 'IT' AL JON SNOW DI 'TRONO DI SPADE' E A MINISET DI LUCINE DA AVVOLGERE INTORNO IN VERSIONE 'STRANGER THINGS'

Julia Pugachevsky per “Cosmopolitan”

penewise halloween

Non siamo i soli a doverci vestire per Halloween. Su ‘Etsy’ e su ‘Amazon’ sono in vendita i costumi per il pene, dal Pennywise del nuovo “It” al John Snow di ‘Trono di spade’. C’è addirittura un miniset di luci da avvolgere intorno in versione 'Stranger Things'.

