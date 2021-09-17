angela merkel armin laschet al bundestag 2
Bambino ferito e accoltellato sulla Stampa
Braccio indolensito sul sito del Giornale
CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - "BRACCIO INDOLENSITO: ECCO PERCHÉ", TITOLA IL SITO DEL GIORNALE, A PROPOSITO DELLA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID-19. È UNA BUONA COSA PER LA SALUTE, MA NON È UNA BUONA COSA PER LA GRAMMATICA - "LA STAMPA": "RIMINI, TERRORE SUL BUS: ACCOLTELLA CINQUE PERSONE FRA CUI UN BAMBINO FERITO ALLA GOLA". FATELO BENEDIRE! NON CAPITA TUTTI I GIORNI CHE UN BIMBO GIÀ FERITO ALLA GOLA VENGA ANCHE ACCOLTELLATO...-
angela merkel armin laschet al bundestag 2
Bambino ferito e accoltellato sulla Stampa
Braccio indolensito sul sito del Giornale
SIAMO TROPPO DIPENDENTI DALLA CINA. E ORA ARRIVA ANCHE L'ANNO NERO PER IL MERCATO DELL’AUTO – LA LENTA RIPRESA DALL’EMERGENZA COVID-19 E LA PENURIA DI MICROCHIP STANNO CREANDO LE CONDIZIONI PERFETTE PER UNO DEI PEGGIORI ANNI DELLA STORIA PER L’AUTO - “BISOGNA METTERE APPUNTO UNA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER LA CATENA DI FORNITURA DEI MICROCHIP, IN MODO CHE L'UE SI SVINCOLI DALLA DIPENDENZA DAI PAESI ASIATICI”
CAFONALINO - LA PRESENTAZIONE DI "RAZZA POLTRONA", NUOVO LIBRO DI FABRIZIO RONCONE, MEJO DI UN TALK! TUTTI AD APPIZZARE LE RECCHIE PER IL BOTTA E RISPOSTA TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI - LA DUCETTA E' RASSEGNATA AL MATTARELLA BIS: "CREDO CHE LE SUE QUOTAZIONI SIANO MOLTO ALTE". E SPARA SU DRAGHI: "E' UN'ANOMALIA" - LETTA FA PRESENTE CHE L'ITALIA, ZAVORRATA DA UN DEBITO PUBBLICO ENORME, SAREBBE ALLA FAME SENZA L'EURO-DRAGHI - FOTOGALLERY
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
CHE ENCICLOPEDIA DEL CAZZO! - ARRIVA "WIKIPENE", UN LIBRO SULL'ORGANO SESSUALE MASCHILE: MOLTI NON SANNO COME FUNZIONA DAVVERO E QUANTO È IMPORTANTE PRENDERSENE CURA, VISTO CHE "È IL BAROMETRO DELLA SALUTE" - TOCCARSI LE PALLE NON È SOLO SCARAMANZIA: L'AUTO-PALPAZIONE AI TESTICOLI SERVE A FARE UN CHECK-UP PER I TUMORI - NEL 50% DEI CASI L'INFERTILITÀ DIPENDE DALL'UOMO...