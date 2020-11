CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - “IL DIBATTITO EUROPEO SULL’ETREMISMO ISLAMICO”, TITOLA IL DOMANI, CHE OTTO GIORNI PRIMA AVEVA ANNUNCIATO: “L’AUSTRIA CHIUDE LE MOSCHE RADICALIZZATE”. QUANDO IL GIORNALE DI CARLO DE BENEDETTI PARLA DEI MUSULMANI, NON BISOGNA MAI PRENDERLO ALLA LETTERA…

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

STEFANO LORENZETTO

«Il dibattito europeo sull’etremismo islamico», titola il Domani, che otto giorni prima aveva annunciato: «L’Austria chiude le mosche radicalizzate».

Quando il giornale di Carlo De Benedetti parla dei musulmani, non bisogna mai prenderlo alla lettera.

***

Il Giornale informa che il generale Fabrizio Carrarini ha assunto il comando delle Fiamme gialle dell’Italia nord-occidentale.

«Da quarant’anni nella Guardia di finanza», specifica il quotidiano, è «insignito della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare».

Poiché è nato nel 1960 e 10 lustri equivalgono a 50 anni, significa che il generale Carrarini si è arruolato all’età di 10 anni. Complimenti vivissimi a lui e ai suoi biografi.

***

Giuliana Ferraino scrive di Airbnb su L’Economia del Corriere della Sera: «Il numero di notti e di esperienze prenotate, che è crollato di oltre il 100% a marzo e aprile, però è ancora in calo ed è sceso del 28% a luglio, agosto e settembre».

Perdendo il 100 per cento sono andati a zero, poi hanno perso ancora il 28 per cento e sono andati sottozero?

Oppure hanno perso il 100 per cento nel periodo marzo-aprile e il 28 per cento nel periodo luglio-settembre, rispetto ai medesimi periodi dello scorso anno? C’è un problema. O di aritmetica o di grammatica.

***

TASSE

Titolo dalla prima pagina della Verità: «Altra vergogna sulle tasse. Non le tolgono ma le slittano». Il verbo «slittare» è intransitivo, dunque non è possibile «slittare» qualcosa. Al massimo si può «far slittare», come sanno bene i bambini che usano il bob sulla neve.

***

Titolo dalla Stampa: «Stipendi nella sanità. Fondo da 813 milioni per medici e infermieri». Però nel testo si legge che «sono previsti in tutto 835 milioni».

Titolo dalla Gazzetta di Mantova: «Stipendi nella sanità. Fondo da 813 milioni per medici e infermieri». Però nel testo si legge che «sono previsti in tutto 835 milioni». Nelle testate del gruppo editoriale Gedi funziona così: se sbaglia il grande, si sente in dovere di sbagliare anche il piccolo.

***

Dando conto sul dorso romano del Corriere della Sera dell’elezione del rettore della Sapienza, il medico Antonella Polimeni, prima donna nella storia dell’ateneo, Erica Dellapasqua riporta scrupolosamente che l’eletta ha ottenuto «in tutto 2.529,74 voti sui 4.170,32 totali», ma non spiega la presenza dei misteriosi decimali.

***

Avvenire riferisce l’esito di due ricerche sul rischio di contagi da Covid-19 durante i viaggi in aereo, condotte dall’Us Transcom, il Comando dei trasporti dell’esercito statunitense, e dalla Darpa, l’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della Difesa: «I responsabili del trasporto militare Usa sono così ottimisti da affermare che, perfino a pieno carico, il livello di trasmissione del virus è praticamente nullo per voli di durata non superiore a 12 ore».

Non solo: in presenza di un solo passeggero portatore di coronavirus, sempre seduto, e indossando tutti le mascherine, senza mai levarle, «occorrerebbero 54 ore di volo di fila per inalare una carica virale sufficiente a infettarsi».

Tenuto conto che sugli aerei non si possono aprire i finestrini ma sui bus sì, perché i primi sono considerati sicuri mentre sui secondi la capienza va ridotta anche per i viaggi di 15 minuti? Che dipenda dal costo del biglietto?

***

Il Fatto Quotidiano pubblica, nella sezione economia, un grafico con questi valori: «170% Pil Italia, 83% Pil Germania, 248% Pil Giappone». Il Pil italiano sarebbe il 170 per cento di che cosa?

Lo si capisce solo leggendo il servizio sottostante: trattasi del rapporto percentuale fra debito e Pil. Vabbè che l’intuito soccorre i lettori intelligenti, e quelli del Fatto Quotidiano lo sono tutti, ma a che servono i grafici se non illustrano il contenuto degli articoli?

***

«Gli incendi nelle paludi che di Pantanal, vicino Pocone, nello stato del Mato Grosso». Non è un grammelot, bensì una didascalia dal Domani. Senza contare che la città brasiliana si chiama Poconé, con l’accento acuto.

